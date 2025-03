Inter Departamento de Futebol Feminino do Inter promove reunião com pais de atletas da categoria de base

Por Redação O Sul | 16 de março de 2025

Encontro aconteceu de forma híbrida, permitindo a participação tanto presencial quanto online para os responsáveis que residem em outras cidades Foto: Inter/Divulgação Encontro aconteceu de forma híbrida, permitindo a participação tanto presencial quanto online para os responsáveis que residem em outras cidades. (Foto: Inter/Divulgação) Foto: Inter/Divulgação

O Departamento de Futebol Feminino do Sport Club Internacional realizou uma importante reunião com os pais das atletas das categorias de base das Gurias Coloradas.

O encontro, conduzido pela Coordenadora Técnica Alessandra Huff e pela Supervisora da Base Isabelle Dall’Agnol, aconteceu de forma híbrida, permitindo a participação tanto presencial quanto online para os responsáveis que residem em outras cidades.

Durante a reunião, foram apresentados detalhes sobre a estrutura do departamento, incluindo a equipe de profissionais envolvida e a parte física disponível para o desenvolvimento das atletas.

Além disso, foram discutidos os objetivos para a temporada, contemplando competições e diretrizes de conduta das jogadoras. Também foram esclarecidas dúvidas dos pais sobre diversos temas, reforçando a transparência e o compromisso do Clube com a formação das atletas.

“A reunião foi fundamental para alinharmos expectativas e reforçarmos a importância da parceria entre Clube e família no desenvolvimento das nossas jogadoras. Conseguimos abordar aspectos estruturais, metodológicos e comportamentais que serão fundamentais ao longo da temporada”, destacou Alessandra.

Isabelle Dall’Agnol também ressaltou a relevância do encontro: “Tivemos uma participação expressiva dos pais, tanto no presencial quanto no online. Esse diálogo aberto é essencial para que possamos construir um ambiente saudável e propício para a evolução das atletas dentro e fora de campo.”

O evento contou ainda com a presença do Diretor de Futebol Feminino, Élis Rodrigues, e da Gerente de Futebol, Luiza Parreiras, reforçando o compromisso do Clube com o fortalecimento das categorias de base.

O Inter segue investindo na base feminina, garantindo estrutura, planejamento e diálogo contínuo para formar não apenas atletas de alto nível, mas também cidadãs preparadas para os desafios dentro e fora do futebol.

