Futebol No Beira-Rio, Inter e Grêmio disputam neste domingo o duelo de volta pelas finais do Gauchão

Por Redação O Sul | 16 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











No primeiro jogo entre as duas equipes na semana passada, o Internacional levou a melhor e venceu por 2 a 0, garantindo vantagem para o jogo de volta da final Foto: Lucas Uebel/Grêmio No primeiro jogo entre as duas equipes na semana passada, o Internacional levou a melhor e venceu por 2 a 0, garantindo vantagem para o jogo de volta da final. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste domingo (16), Internacional e Grêmio fazem o clássico GreNal 446 válido pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho. A partida está prevista para ocorrer às 16h, no Estádio Beira-Rio, com vantagem de 2 a 0 no placar agregado para os mandantes.

No primeiro jogo da decisão, disputado na Arena do Grêmio, os Colorados decidiram a partida em três minutos com gols de Johan Carbonero e Alan Patrick, aos 23 e 26 minutos da etapa inicial. Portanto, ao Tricolor Gaúcho resta apenas a vitória por dois gols ou mais de diferença para levantar a taça do estadual pela 43ª vez em sua história.

O clássico conta com 445 jogos ao longo de toda sua história, sendo 165 vitórias do Internacional contra 141 vitórias do Grêmio, além de 139 duelos terminados em empate. Dos últimos 11 clássicos entre as equipes, em apenas dois deles o Grêmio saiu vencedor por uma diferença de pelo menos dois gols no placar, trata-se do GreNal 436 e do GreNal 439 vencidos por 3 a 0 e 3 a 1, respectivamente.

Clássicos são sempre imprevistos e tudo pode acontecer, mas inegavelmente o início de temporada do Internacional complica o arquirrival para a decisão pois até o momento a equipe venceu nove jogos (cinco deles nos últimos cinco jogos) e empatou apenas dois, sendo todos eles pelo Campeonato Gaúcho. A invencibilidade Colorada neste ano aproxima a equipe do título gaúcho, conquistado pela última vez em 2016.

Para o jogo de logo mais, Roger Machado tem poucas preocupações em relação aos 11 iniciais e de vir com força máxima para conquistar o título e quebrar a série consecutiva do Grêmio na competição.

Pelo lado do Tricolor Gaúcho a situação está um pouco mais complexa, além de precisar buscar o revés sofrido no jogo de ida disputado em seu estádio, a equipe vem de três jogos sem vencer e uma partida desgastante na última quarta-feira (12) pela Copa do Brasil, onde empatou com o Athletic-MG por 3 a 3 e precisou decidir a vaga nos pênaltis com Gabriel Grando defendendo a oitava cobrança do time mineiro e garantindo a equipe na próxima fase.

Após a atuação aquém do esperado na classificação do meio de semana, Gustavo Quintero e seus comandados precisam dar uma resposta para a torcida gremista e devem entrar em campo com força máxima.

Prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero (Wesley); Enner Valencia (Borré). Técnico: Roger Machado.

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Cristian Olivera, Monsalve (Edenilson) e Amuzu; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Nailton Junior de Sousa Oliveira

VAR: Rodolpho Toski Marques

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/no-beira-rio-inter-e-gremio-disputam-neste-domingo-o-duelo-de-volta-pelas-finais-do-gauchao-2/

No Beira-Rio, Inter e Grêmio disputam neste domingo o duelo de volta pelas finais do Gauchão

2025-03-16