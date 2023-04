Geral Departamento de Justiça dos Estados Unidos abre investigação sobre vazamento de informações ultrassecretas nas redes sociais

O Departamento de Justiça abriu a apuração e informou que está tratando do assunto com o Departamento de Defesa. (Foto: Reprodução)

O Departamento de Justiça americano abriu uma investigação sobre o vazamento de informações ultrassecretas nas redes sociais. Os documentos revelam, por exemplo, o grau de envolvimento dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia.

Os documentos foram divulgados primeiro no Telegram, e depois no Twitter. Imediatamente, uma força-tarefa foi armada pelo governo americano para derrubar as informações da rede.

O Departamento de Justiça abriu uma investigação e disse que está tratando do assunto com o Departamento de Defesa, mas não entrou em detalhes.

Militares russos esgotados

O jornal “The New York Times” teve acesso ao conteúdo dos documentos, que trazem informações detalhadas sobre as forças russas e ucranianas entre os meses de fevereiro e março deste ano. Segundo a reportagem, os papéis descrevem militares russos esgotados, lutando com um aparato militar comprometido.

Outro trecho revela a informação de um plano do Ministério de Defesa russo para lançar misseis contra o exército ucraniano, nas cidades de Odessa e Mykolayiv, no dia 3 de março.

Quase todas as agências de segurança da Rússia foram espionadas pelos Estados Unidos de alguma forma, diz a reportagem.

Aliados importantes

Agora, os Estados Unidos temem que estratégias do serviço de inteligência do país estejam comprometidas. Mas este não é o único problema que o governo americano enfrenta neste momento. Os documentos mostram ainda que o país espionou aliados importantes: informações confidenciais de governos como o de Israel, Coreia do Sul e Emirados Árabes também aparecem nas publicações.

Fontes do governo americano citadas pela agência de notícia Reuters suspeitam que a Rússia esteja por trás da divulgação dos documentos. Moscou ainda não se pronunciou. As informações são do portal de notícias G1.

