Rio Grande do Sul Departamento Estadual de Trânsito do RS implementa reconhecimento facial nos exames para a carteira de motorista

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2023

Novo sistema será gradualmente implantado em todo o Estado em até 90 dias Foto: DetranRS/Divulgação Novo sistema será gradualmente implantado em todo o Estado em até 90 dias. (Foto: DetranRS/Divulgação) Foto: DetranRS/Divulgação

O DetranRS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul) iniciou na semana passada, na região de Alegrete, na Fronteira Oeste, a implantação do novo processo de monitoramento das provas práticas para obtenção da carteira de motorista.

O sistema otimiza a aplicação das provas e torna o processo mais seguro, desde a filmagem dos exames até a comunicação da pontuação do candidato. O destaque fica por conta do reconhecimento facial no processo, garantindo maior celeridade aos envolvidos. A novidade será gradualmente implantada em todo o Estado em até 90 dias.

Com o novo sistema, os examinadores passam a portar os seguintes equipamentos da autarquia: smartphone (onde o examinador preenche o relatório), câmera (que é afixada ao veículo) e uma central de armazenamento de imagens.

“Além de ser mais ágil e seguro, o cidadão pode perceber o investimento da autarquia em modernização para garantir um trânsito mais seguro, que é a nossa missão”, destacou o diretor técnico Fábio Santos.

2023-04-02