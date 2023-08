Grêmio Departamento Médico do Grêmio não possui nenhum jogador lesionado ou em recuperação

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

Os últimos a saírem do departamento médico foram os zagueiros Kannemann e Bruno Uvini. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Os últimos a saírem do departamento médico foram os zagueiros Kannemann e Bruno Uvini (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Apesar do ambiente pesado, o Grêmio tem uma notícia boa. Atualmente não há jogadores no departamento médico gremista e quase todos os jogadores estão à disposição do técnico Renato Portaluppi.

O trabalho da comissão técnica, no momento, é deixar todos em ritmo de jogo. O Tricolor conseguiu algo raro nos últimos anos, que é não ter atletas entregues ao departamento médico. Com isso, os jogadores estão preparados do ponto de vista físico.

Os últimos jogadores a saírem do DM gremista foram os zagueiros Kannemann e Bruno Uvini. Ambos jogadores podem retornar ao time titular do Grêmio contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, neste domingo (27), às 19h.

