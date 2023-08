Inter Saiba quanto o Inter ganhará com venda de Otávio ao time de Cristiano Ronaldo

A contratação do meia Otávio, ex-Inter, de 28 anos, vai render bons frutos ao clube gaúcho. O jogador foi anunciado pelo Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. O Colorado tem direito a 2,25% da transferência por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa.

O Al-Nassr fechou a contratação de Otávio por cerca de 60 milhões de euros. Pela porcentagem que tem direito, o Inter receberá 1,35 milhão de euros, cerca de de R$ 7,1 milhões pela cotação atual.

O mecanismo de solidariedade reserva até 5% de qualquer transferência para os clubes que registraram o jogador envolvido entre 12 e 23 anos. O percentual segue uma tabela escalonada.

Otávio chegou ao Colorado ainda nas categorias de base. O jovem foi alçado ao time profissional em 2012. No total, fez 62 partidas com a camisa colorada, com sete gols marcados e dois títulos do Campeonato Gaúcho.

