Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2023

O senador Marcos do Val reafirmou que o ex-deputado federal Daniel Silveira propôs um plano golpista. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Em depoimento à Polícia Federal, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) tornou a afirmar que o ex-deputado federal, Daniel Silveira, propôs um plano golpista durante reunião com ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao depor, ele afirmou ainda que, na ocasião, Bolsonaro permaneceu calado e passava a impressão de não estar ciente do assunto, mas que, no entanto, não teria se mostrado contrário ao esquema.

Depoimento à PF II

Do Val reforçou ainda no depoimento que não havia sofrido nenhum tipo de coação por parte de Bolsonaro, declarando que a fala inicial, na qual atribuía a idealização do golpe a ele, foi uma “extrapolação” por causa da raiva de ataques que sofreu de apoiadores do ex-presidente.

Investigado

Em função da incoerência nas diferentes versões apresentadas sobre a suposta proposição de golpe, Marcos do Val será investigado por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Crimes como falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo devem ser apurados.

Calendário

Na noite de quinta-feira, o senador Marcos do Val publicou nas redes sociais uma foto do que afirmava ser um relatório da ABIN, o qual incriminaria o presidente Lula e o ministro da Justiça, Flávio Dino. No entanto, a foto se tratava de um calendário da agência e posteriormente foi apagada pelo senador.

Diplomacia

O presidente Lula recebeu nesta sexta-feira as credenciais de nove novos embaixadores no Brasil. A entrega dos documentos oficializa a atuação dos diplomatas dentro do país.

Decreto das armas

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) declarou em suas redes sociais que deve “obstaculizar” junto a outros parlamentares, o decreto que obriga colecionadores, atiradores e caçadores a registrarem armas de fogo junto à Polícia Federal. Ele afirma ainda que deve defender os interesses deste grupo durante seu mandato no Senado.

Indústria naval

Foi protocolado pelo deputado federal Alexandre Lindenmeyer (PT-RS) uma solicitação para criar a Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval Brasileira. A medida busca contribuir com o avanço do setor através da fomentação de iniciativas públicas e privadas.

Posse

Nesta sexta-feira, a gaúcha Reginete Bispo (PT-RS) tomou posse como deputada federal no Plenário da Câmara. Ela assume o lugar de Paulo Pimenta, que atua como ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social.

Licenciamento rejeitado

Ao assumir a cadeira de deputada, Reginete Bispo solicitou um licenciamento do cargo de vereadora na Câmara Municipal de POA, mas teve o pedido negado. A rejeição da solicitação foi considerada injusta pelo vereador Jessé Sangalli (Cidadania), o qual afirmou que a decisão não possui base jurídica ou moral.

Treinamento

A secretária estadual de Comunicação, Tânia Moreira, esteve junto à equipe da SECOM/RS participando de um treinamento sobre os impactos da Nova Lei de Licitações nas rotinas da pasta. O encontro busca o alinhamento das atividades do segmento com as atualizadas normas jurídicas.

Abusividade

O desembargador do TRT-4, Ricardo Martins Costa, reconheceu abusividade na greve dos trabalhadores terceirizados que atuam na parada para manutenção da Refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas. Ele determinou ainda que os grevistas retornem às atividades até a próxima segunda-feira.

Setor calçadista

Foi protocolado pelo deputado estadual Delegado Zucco (Republicanos), na Assembleia do RS, um projeto de lei que cria iniciativas e políticas públicas voltadas para o setor coureiro-calçadista no estado. O projeto busca reduzir custos, ampliar linhas de crédito e fomentar investimentos para o segmento.

Bebidas nos estádios

O deputado estadual Gaúcho da Geral (PSD) protocolou na Assembleia um pedido de revogação da lei que proíbe a venda e consumo de bebidas alcoólicas em estádios no RS. Ele declarou que atualmente os torcedores já bebem no entorno dos locais e que os estádios possuem toda estrutura necessária que oferece um local seguro para o consumo de bebidas do tipo.

Sistema penitenciário

A melhora da segurança e estrutura das unidades prisionais do RS foram pauta da reunião realizada nesta sexta-feira do superintendente estadual dos Serviços Penitenciários, Matheus Schwartz, com gestores da Susepe. O encontro deve se repetir mensalmente, visando a proximidade dos diferentes setores da instituição.

Programa ReguLAR

Durante o primeiro ano do Programa ReguLAR da prefeitura municipal em parceria com a Defensoria Pública do RS, foram fechados 425 acordos de renegociação de dívidas de mutuários do Departamento Municipal de Habitação. Durante o período, cerca de R$735 mil em débitos foram reacordados através do programa.

