Notícias Depoimento do coronel Mauro Cid desorientou defesa de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Depoimento do ex-ajudante de ordens rompeu blindagem de Bolsonaro (PL) e da ex-primeira-dama Michelle. (Foto: Reprodução/TV Câmara Distrital)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao optar pela Lei de Murici, a defesa do tenente-coronel Mauro Cid deixou o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais envolvidos no caso da venda das joias recebidas de presente da Arábia Saudita, inclusive a primeira-dama Michele Bolsonaro, diante de um desastre anunciado, que pode até terminar na cadeia. O depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal durou 10 horas e quebrou o pacto de silêncio em torno do ex-presidente da República, que está cada vez mais vendido na história.

O ex-ajudante de ordens teve tempo de sobra para explicar o “rolo” do Rolex cravejado com brilhantes que Bolsonaro recebeu de presente da Arábia Saudita, além de outras joias. Foi vendido nos Estados Unidos pelo general Lorena Cid, seu pai, e recomprado pelo advogado Frederick Wassef, para ser devolvido ao Patrimônio da União. Nos bastidores da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Golpistas, negocia-se uma delação premiada com a defesa de Mauro Cid. Seu novo advogado, Cezar Bitencourt, adotou uma linha independente de defesa.

Em conversa com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito, o presidente da CPMI, deputado Arthur Maia (PP-BA), e a relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), receberam sinal verde para fazer o acordo. Há dúvidas sobre as consequências jurídicas que um acordo dessa natureza teria: seria um fato jurídico inédito, sujeito a eventual nulidade.

O depoimento de Mauro Cid desorientou a defesa de Bolsonaro (PL) e da ex-primeira-dama Michelle, que estavam sendo blindados por uma única versão dos fatos. Por essa razão, permaneceram em silêncio ao serem interrogados pela PF. A PF colheu oito depoimentos de forma simultânea, para impedir que uma só versão fosse combinada pelos advogados. Bolsonaro e Michele permaneceram em silêncio.

Também foram ouvidos: o general Lorena Cid, que foi colega ex-presidente na Aman; o advogado Frederick Wassef, o ex-chefe de Comunicação da Presidência Fábio Wajngarten e os ex-assessores especiais Marcelo Câmara e Osmar Crivellati. O advogado de Bolsonaro adotou a linha de que o ministro Alexandre de Moraes não é o juiz natural do caso, que deveria tramitar em Guarulhos, em cujo aeroporto as joias foram apreendidas pela Receita Federal.

A grande preocupação de Mauro Cid seria com a própria família, principalmente seu pai, que participou da operação de venda do Rolex nos Estados Unidos. A PF já tem muitas provas, inclusive trocas de mensagens incriminadoras entre o ex-ajudante de ordens e o ex-secretário de Comunicação Fábio Wajngarten.

Uma delas dizia: “o pior é que está tudo documentado”, ao se referir ao empenho de Bolsonaro para recuperar as joias apreendidas no aeroporto de Guarulhos, em 2021, com um assessor do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque. Wajngarten respondeu a Mauro Cid: “Eu nunca vi tanta gente ignorante na minha vida”. Bolsonaro tentou reaver as joias antes de viajar para os EUA, em dezembro de 2022.

Cada um por si

A linha adotada pelo advogado Cezar Bitencourt na defesa de Mauro Cid é a Lei de Murici, em meio a declarações contraditórias, inclusive sobre a delação premiada. Argumenta que Mauro Cid cumpria ordens diretas do presidente da República. “Em tempo de Murici, cada um cuida de si”, disse o coronel Pedro Tamarindo, ao ordenar a retirada das tropas do Exército na terceira campanha de Canudos, um dos maiores desastres militares de nossa história, depois de assumir o seu comando.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/depoimento-do-coronel-mauro-cid-desorientou-defesa-de-bolsonaro/

Depoimento do coronel Mauro Cid desorientou defesa de Bolsonaro

2023-09-03