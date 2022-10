Grêmio Depois da classificação para a série A do Brasileirão, Grêmio libera jogadores para a partida contra o Tombense

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Além de Geromel (foto), Diego Souza e Edilson também foram liberados da partida contra o Tombense Foto: Lucas Uebel/Grêmio Além de Geromel, Diego Souza e Edilson também foram liberados da partida contra o Tombense (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio se classificou para a Série A do Brasileirão e agora tudo está mais tranquilo, pelo menos em termos. Como já era esperado, o Tricolor acabou liberando alguns jogadores da partida contra o Tombense. São os três atletas mais experientes do elenco: Geromel, Diego Souza e Edilson.

Os jogadores do elenco que estão em Porto Alegre também não vão ser usados na partida da próxima rodada da Série B. Outro jogador que também não irá atuar é Thacino, que ficaria de fora já por problemas musculares.

Diego Souza está liberado pelo clube e passará por cirurgia para corrigir hérnia inguinal. Geromel já está liberado também embora permaneça com o elenco no Rio de Janeiro até quarta-feira (26). Edilson também permanece com o grupo até quarta-feira para fazer fisioterapia.

O Tricolor chegou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (24) e fez uma confraternização do elenco e comissão técnica para comemorar o acesso à elite do Brasileirão.

