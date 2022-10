Rio Grande do Sul Uma pessoa morre e outras duas ficam feridas em colisão frontal em Osório, no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

No trecho da rodovia houve a colisão frontal entre um Renault Sandero, com placas de Imbé, e um caminhão Mercedes-Benz 710 Foto: CRBM/Divulgação No trecho da rodovia houve a colisão frontal entre um Renault Sandero, com placas de Imbé, e um caminhão Mercedes-Benz 710 Foto: CRBM/Divulgação

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (25), no km 16 da ERS 389, na praia de Atlântida Sul, em Osório, no Litoral Norte gaúcho. O Comando Rodoviário da Brigada Militar foi acionado.

No trecho da rodovia houve a colisão frontal entre um Renault Sandero, com placas de Imbé, e um caminhão Mercedes-Benz 710. Conforme os policiais rodoviários, o passageiro do automóvel morreu no local e o motorista teve ferimentos graves. O condutor do caminhão ficou ferido.

As vítimas foram socorridas e hospitalizadas. O tráfego no trecho foi bloqueado durante o atendimento da ocorrência, que mobilizou ainda o Instituto-Geral de Perícias.

