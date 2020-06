Rio Grande do Sul Depois da prefeitura de Porto Alegre, é a vez do governo do Estado lançar a sua campanha do agasalho de 2020

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

Iniciativa arrecadou mais de 1,4 milhão de peças no ano passado. (Foto: Arquivo/Palácio Piratini)

Mais de um mês após a abertura oficial da Campanha do Agasalho da prefeitura de Porto Alegre, nesta quinta-feira (4) o governo do Rio Grande lançou a sua própria iniciativa de arrecadação, tendo como prioridade roupas infantis e cobertores. A população pode começar a doar, já neste fim de semana, itens como calçados, roupas e cobertores, em bom estado de conservação.

Realizada anualmente, a iniciativa arrecadou em 2019 mais de 1,4 milhão de peças, superando os resultados de edições anteriores. Agora, o desafio é ampliado pelo contexto da pandemia de coronavírus, aspecto que serviu de inspiração para o slogan “Mais do que nunca, é tempo de solidariedade”.

Como os hospitais gaúchos costumam ter maior demanda de atendimentos no inverno, é importante manter a população aquecida, conforme frisou o governador Eduardo Leite: “Essas doenças vão demandar atendimento no mesmo sistema de saúde que está lidando com a Covid-19. É importante reduzirmos os casos de outras doenças respiratórias para que não rivalizem na disputa por atendimento”.

Devido ao modelo de distanciamento controlado para conter a transmissão do coronavírus, o Executivo seguiu um dos exemplos da campanha de Porto Alegre: a instalação de “drive-thrus”. Ao longo de junho, julho e agosto, durante alguns sábados, as equipes da Defesa Civil Estadual receberão as doações em diferentes pontos da capital, incluindo um posto fixo de segunda-feira a sábado na Central de Doações do Centro Administrativo, em Porto Alegre.

Distribuição

Durante o processo de arrecadação, os itens vão para a Central e também para as prefeituras no interior, onde é feita a coleta, a triagem e a distribuição. O intuito da ação é atender pessoas em situação de vulnerabilidade quando as temperaturas estão mais baixas.

As doações são enviadas a vítimas de desastres naturais, instituições beneficentes e famílias carentes, bem como ONGs, hospitais, instituições religiosas, asilos e entidades que acolhem indivíduos em situação de vulnerabilidade. Conforme a demanda, o material é separado para a retirada por municípios e entidades assistenciais. A fim de evitar aglomerações, a entrega e coleta dos itens exigem o agendamento pelo telefone (51) 3288-6781.

A iniciativa conta com o apoio do Sesc (Serviço Social do Comércio), Sindifisco (Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual), Grupo Zaffari, Instituto Unimed e redes de farmácias Panvel e São João, além do aplicativo de mobilidade urbana “99”. Até o dia 30 de junho, este último vai subsidiar até metade do valor de corridas para pontos de coleta tipo “drive-thru” da Campanha do Agasalho estadual.

Os interessados em realizar as doações, no entanto, não precisam se deslocar até o local: basta solicitar a corrida pelo aplicativo da 99 e colocar as doações diretamente no porta-malas.

Postos de coleta

– Central de Doações da Defesa Civil do RS (av. Borges de Medeiros, 1.501 – térreo, bairro Praia de Belas, em Porto Alegre);

– Todos os quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros;

– Coordenadorias regionais da Defesa Civil: Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, Santo Ângelo, Uruguaiana, Frederico Westphalen, Lajeado, Caxias do Sul e Passo Fundo;

– Grupo Zaffari (supermercados Zaffari e Bourbon, Bourbon Shopping e Moinhos Shopping)

– Unidades do Sesc-RS.

(Marcello Campos)

