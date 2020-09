Magazine Depois de 15 anos, Drew Barrymore fica emocionada ao ouvir relato de ex-marido

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O relacionamento entre Barrymore e Green começou nas filmagens de ‘As Panteras’, em 2000. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Atriz Drew Barrymore convidou seu ex-marido Tom Green para participar do seu talk show. O convite, aceito pelo comediante, aconteceu após o ex-casal ficar sem se falar 10 anos.

Durante o programa, Green ainda disse que seus pais tinham mandado um “oi” para Drew. “Eles estão felizes por você. Amamos ver você fazer coisas incríveis”, afirmou.

Barrymore não deixou por menos e contou um momento especial no seu casamento com Green. “Dormi bem em duas noites da minha vida antes das minhas filhas nascerem”, contou ela emocionada.

“Não sei o porquê, mas dormir tem sido uma coisa estranha para mim. Simplesmente me lembro de estar numa noite muito feliz. Eu estava na casa do lago dos seus pais e me lembro de ouvir as vozes deles no andar de cima. Eu estava sozinha e estava indo dormir, e pensei: ‘Sim, essa é a sensação de segurança e contentamento que temos antes de ir dormir.’ Eu amo seus pais, e eu realmente amo você e celebro você”, lembrou.

O comediante contou que ficou muito feliz pelo convite da ex-esposa. “Fazia muito tempo. É bom nos reconectarmos”, avaliou.

“Realmente não nos falamos por 15 anos, eu acho, e esta é a primeira vez em que olhamos um na cara do outro em 15 anos”, completou.

O relacionamento entre Barrymore e Green começou nas filmagens de ‘As Panteras’, em 2000. No ano seguinte, eles se casaram, mas em 2002 decretaram o fim do relacionamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine