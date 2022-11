Inter Depois de 4 anos de contrato com o Inter, Martín Sarrafiore fica livre no mercado

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

Foto: Ricardo Duarte/Inter

O argentino Martín Sarrafiore, contrato pelo Internacional em 2018, não deslanchou pelo clube gaúcho. O jogador chegou com status de uma grande promessa para uma futura venda. Com 25 anos, o atleta vai encerrar o seu contrato com o Inter e estará à disposição no mercado.

O início foi promissor: Sarrafiore se destacou pelo Huracán em um torneio sub-20, no ano de 2017. Os argentinos, na época, acionaram a FIFA pedindo um pagamento de U$ 10 milhões, alegando que o Colorado estava praticando aliciamento no jogador. Na época, a entidade máxima do futebol emitiu uma decisão favorável ao Inter.

Além de não vingar em Porto Alegre, o meio-campista não deu continuidade em nenhum time em que jogou no Brasil. Pelo Inter foram 44 jogos, seis gols e apenas uma assistência. Quando foi emprestado para o Coritiba, Sarrafiore participou de 16 jogos, fez um gol e uma defesa de pênalti. Em 2021, o argentino foi para o Vasco, onde fez 18 jogos, três gols e uma assistência.

Agora, depois de 4 anos de contrato com o Inter, Martín Sarrafiore fica livre no mercado para 2023.

Reapresentação

Terminada a temporada de 2022, o futebol masculino do Inter já tem a programação definida para a pré-temporada visando o ano de 2023. Após os 30 dias de férias, o grupo vai se reapresentar na tarde de 14 de dezembro para um período de avaliações físicas e médicas, além de iniciar o treinamento. As atividades serão realizadas no CT Parque Gigante.

