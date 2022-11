Esporte Tite esconde escalação do Brasil e mantém mistério sobre time da estreia da copa do Mundo

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

Vinícius Júnior (foto) ou Fred? Um deles vai ficar na reserva. Foto: Lucas Figueiredo/CBF Vinícius Júnior (foto) ou Fred? Um deles vai ficar na reserva. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Sob o argumento de “não dar armas ao adversário”, o técnico Tite se esquivou três vezes nesta quarta-feira (23) de responder sobre a escalação do Brasil para a partida de estreia na Copa do Mundo do Catar contra a Sérvia, nesta quinta-feira (24). A comissão técnica da Seleção Brasileira trabalha com três modelos de jogo e já definiu os 11 titulares, mas sem revelar se com Vinícius Júnior ou Fred.

O treinador vem escondendo a escalação desde que o grupo de jogadores se reuniu em Turim, na Itália, no início da semana passada. Na atividade da última segunda-feira, realizada já em Doha, no Catar, Tite fechou parte do treino antes de começar a montar o time que enfrentará a Sérvia. E, na terça, toda a atividade no Grand Hamad Stadium aconteceu com portões fechados.

Nesta quarta, na entrevista oficial antes da partida, Tite manteve o mistério. “A equipe eu não vou dizer por uma questão simples de não dar ao adversário quem vai jogar ou não, de mostrar variações. Não vou colocar”, afirmou o treinador gaúcho.

A menos que haja uma grande surpresa de última hora, dez dos 11 jogadores já estão definidos, com Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar, Raphinha e Richarlison. A última vaga ficará entre o volante Fred e o atacante Vinícius Júnior.

Apesar de não revelar os nomes, o auxiliar Cléber Xavier deixou claro que o time titular já está definido. “Fizemos treinos bem didáticos aqui. A partir da chegada em Doha passamos a trabalhar em cima das qualidades e defeitos da Sérvia. Sabemos o time que vai jogar e sabemos as mudanças que possivelmente vamos fazer. Nos sentimos seguros. Agora é levar para o campo”, sustentou.

Tite, por sua vez, admitiu que as opções colocadas à mesa – uma das quais com Vinícius Júnior, eleito pela France Football o melhor atleta brasileiro da temporada, na reserva -, geram críticas. Mas se demonstrou sereno. “Eu faço escolhas que agradam uns e não agradam outros. Mas os atletas se escolheram também. Os atletas do meio para frente têm protagonismo e uma qualidade excepcional. Nós acompanhamos”, afirmou. Agora, é aguardar para ver como será a estreia em busca do hexa.

