20 de maio de 2022

Museu de Artes do Rio Grande do SAul (Margs) na Noite dos Museus em 2018. Foto: Felipe Fraga/Divulgação

Depois de dois anos, a Noite dos Museus volta a acontecer novamente em Porto Alegre neste sábado (21). O evento estava há dois anos com atividades online. Na 6ª edição, mais de 20 espaços culturais da Capital terão visitação gratuita das 19h à 1h. A programação completa está disponível aqui.

As novidades deste ano são os seis novos espaços culturais disponíveis para o público: Instituto Ling, Multiverso Experience, Museu Militar do Comando Militar do Sul e o Palácio Piratini. A Galeria do DMAE, Goethe-Institut e a Fábrica do Futuro recebem exposições inéditas.

“As pessoas tem que ir com o coração aberto para um reencontro com os amigos, com a cidade e com a cultura”, diz o idealizador do evento, Rodrigo Nascimento.

Entre as novidades também está o “Boulevard”, um espaço que recebe shows e atrações artísticas durante o evento. A estrutura ficará na Avenida Sepúlveda, começando na Avenida Mauá até a Praça da Alfândega, onde terá um palco. Rodrigo reforça que a Noite dos Museus é um evento que reúne a pluralidade de artistas.

Será disponibilizado álcool em gel para os visitantes. O uso de máscara varia de acordo com cada museu, mas na maioria dos espaços, a utilização do acessório não é obrigatória.

Completam a lista de espaços culturais a Casa de Cultura Mario Quintana, o Centro Histórico-Cultural Santa Casa, a Cinemateca Capitólio, o Espaço Força e Luz, o Farol Santander, o Memorial do Rio Grande do Sul, o Museu da Brigada Militar, o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, o Museu da UFRGS, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), o Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, o Museu Julio de Castilhos, a Pinacoteca Aldo Locatelli, a Pinacoteca Ruben Berta e o Planetário da UFRGS.

