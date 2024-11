Seleção Depois de empate do Brasil com a Venezuela, Dorival Júnior traz novidades para o jogo da Seleção contra o Uruguai

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, convocou o lateral-direito Dodô, da Fiorentina, e o lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O lateral-direito Dodô, da Fiorentina, e o lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo, são as novidades da Seleção Brasileira para a partida diante do Uruguai, que acontecerá nesta terça-feira (19), às 21h45min, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026.

O anúncio foi feito pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na sexta-feira (15). Dodô entrará na vaga de Vanderson, que está suspenso para o duelo contra os uruguaios após receber o segundo cartão amarelo no empate por 1 a 1 contra a Venezuela, na última quinta-feira (14).

Já Alex Telles foi chamado por conta da lesão sofrida por Guilherme Arana. O nome do Atlético-MG sofreu uma entorse no tornozelo direito ainda nos treinamentos da última terça-feira (12).

Com o empate por 1 a 1 contra a Venezuela, a da Seleção Brasileira foi aos 17 pontos nas eliminatórias e ocupa momentaneamente o terceiro lugar, atrás de Colômbia (19 pontos) e Argentina (22 pontos).

Os laterais Dodô e Alex Telles se apresentaram na noite de sexta-feira (15) ao técnico Dorival Júnior. De tarde, eles participam do treino da Seleção no Barradão. É a primeira convocação de Dodô para a equipe principal.

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, comandou nesse sábado (16) o primeiro treino em Salvador. A atividade foi realizada no Barradão. O treinador começou a ensaiar o time para o confronto contra os Uruguai.

A Seleção não joga na capital baiana desde 18 de junho de 2019. Na ocasião, a Amarelinha empatou em 0 a 0 com a Venezuela, na Arena Fonte Nova, pela Copa América.

No treino deste sábado, apenas Gerson ficou fora da atividade. Ele se recupera de uma indisposição intestinal.

Em entrevista à CBF TV, o paulista Dodô, de 25 anos e nascido em Taubaté, não escondeu a felicidade com a oportunidade na Seleção Principal.

“Estou muito feliz, era um momento que eu estava esperando há muito tempo, era um sonho. Agora, é dar continuidade”, afirmou o lateral, que tem história na base e já defendeu o Brasil na sub-17, sub-20 e olímpica.

Dodô foi revelado pelo Coritiba. Em seguida, ele se transferiu para o Shakhtar Donetsk. Antes de chegar na Fiorentina, o lateral ficou quatro temporadas no clube ucraniano. Lá, ele foi campeão ucraniano duas vezes, além de conquistar a Copa da Ucrânia e Supercopa Ucraniana.

“Foi na noite de quinta-feira. Eu estava junto com a minha esposa e com a minha filha. Estávamos organizando uns negócios da escola dela para sexta-feira. Minha filha teria uma apresentação e eu recebi uma mensagem do staff da Seleção. Eles me avisaram que eu poderia ser convocado. Passado um tempo, eles me ligaram, confirmaram a convocação e me avisaram que teria de viajar na sexta-feira logo de manhã. Nesta hora, eu e minha esposa nos olhamos e comemoramos. A gente falou assim: é sério, é isso mesmo? Foi uma coisa tão rápida, tão repentina. Estou muito feliz, era um momento que eu estava esperando há muito tempo, era um sonho já, e agora é só dar continuidade”, afirmou Dodô.

