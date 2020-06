Ele diz que a proposta do governo também ajudará a diminuir a rejeição que virá com a redução e o fim do auxílio emergencial.

“O governo não vai ter capacidade fiscal de manter as transferências no mesmo volume do auxilio. É um programa caro, mas, quando mudar, vai haver choque de renda nas famílias, o que tende a gerar alguma rejeição ao governo.”