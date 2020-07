Mundo Depois de hesitar, mais três governadores dos Estados Unidos determinam o uso obrigatório de máscaras

16 de julho de 2020

O próprio presidente, Donald Trump, resistiu aos conselhos das autoridades de saúde do país. (Foto: Reprodução/ Twitter Donald Trump)

Mais três governadores americanos exigiram nesta quinta-feira (16) que a população de seus Estados use máscaras em locais públicos, como forma de prevenção à Covid-19. A lista inclui o democrata Jared Polis, do Colorado, e os republicanos Asa Hutchinson, do Arkasas, e Mike DeWine, de Ohio. Todos os três resistiram a determinar o uso obrigatório de máscaras, mas disseram que o aumento de casos do novo coronavírus não lhes deixou escolha.

“Os casos de Covid-19, hospitalizações e mortes são números que falam por si e indicam que precisamos fazer mais”, disse Hutchinson em entrevista coletiva.

Os casos de coronavírus aumentaram no Sul e Oeste dos Estados Unidos desde que as autoridades locais começaram a afrouxar as restrições econômicas e sociais destinadas a retardar a propagação do vírus. Nesta quinta, a Flórida registrou um recorde diário de mortes, 156. O recorde anterior era de 133 em 9 de julho.

Especialistas em saúde dizem que as pessoas devem usar máscaras e aderir ao distanciamento social à medida que as medidas de isolamento estrito são relaxadas. Cerca de metade dos 50 Estados dos EUA já tornou o uso da proteção em locais públicos obrigatória.

Alguns, porém, não quiseram impor o uso de máscaras, apenas aconselhá-lo, e estão sendo criticados por isso.

O governador republicano da Geórgia, Brian Kemp, um forte aliado do presidente Donald Trump, emitiu uma ordem executiva na noite de quarta-feira (15) suspendendo ordens de autoridades locais para o uso obrigatório das máscaras, dizendo que os moradores eram “fortemente encorajados” a usá-las. Ele sugeriu que uma ordem que exigisse máscaras seria muito restritiva.

O prefeito de Savannah, Van Johnson, que baixou uma ordem sobre o uso máscara em sua cidade, na Geórgia, em 1º de julho, reagiu rapidamente. Em seu Twitter, ele escreveu: “É oficial. O governador Kemp não dá a mínima para nós. Todo homem e mulher estão cada um por si. Ignore a ciência e sobreviva o melhor que puder.”

O uso de máscaras foi vítima da polarização política nos Estados Unidos, com pessoas à direita alegando que seu uso obrigatório feria as liberdades individuais. O próprio presidente, Donald Trump, resistiu aos conselhos das autoridades de saúde do país, e até o momento usou máscara em público apenas uma vez, no sábado passado (11).

