O atraso no diagnóstico dificulta o rastreamento dos casos e facilita a propagação do coronavírus. (Foto: Isabela Carrari/Prefeitura de Santos)

Quanto mais cedo um paciente for diagnosticado com Covid-19, mais rápido seus contatos podem ser rastreados para conter o avanço do novo coronavírus. Um estudo publicado nesta quinta-feira (16) pela revista “The Lancet Public Health” modelou a eficácia desta estratégia.

Os pesquisadores explicaram que um atraso de três dias ou mais entre o início dos sintomas e a realização do primeiro teste pode reduzir as chances de se controlar a disseminação do vírus, ainda que seja feito o rastreio de todos os contatos do paciente infectado.