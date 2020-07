Geral Falido, Johnny Depp pagou 7 milhões de dólares a Amber Heard em divórcio

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Depp e Heard foram casados entre 2015 e 2017. (Foto: Reprodução)

De volta ao Supremo Tribunal de Londres (Reino Unido) para uma ação de difamação contra o News Group Newspapers, Johnny Depp detalhou sua vida financeira – incluindo a quantia que pagou a Amber Heard em divórcio. De acordo com o jornal “The Mirror”, o ator americano entrou a ex-mulher US$ 7 milhões, mesmo depois de perder uma fortuna de US$ 650 milhões.

A revelação vem dias depois de o tribunal ouvir como Depp faliu e ainda adquirir uma dívida de US$ 100 milhões. O astro descobriu sua situação financeira pouco antes da festa de 30 anos de Amber, em 21 de abril de 2016. A má notícia foi dada numa reunião. O americano culpa seus ex-gerentes de negócios.

“Quando os demiti pelos motivos certos, eu havia perdido não apenas US$ 650 milhões, mas estava com US$ 100 milhões em dívida porque eles não pagavam meus impostos ao governo há 17 anos. Foi uma reunião ruim”, disse Depp, que processa o grupo por tê-lo chamado de “espancador de mulheres”, alegação que ele nega. Amber afirma que ter doado seu acordo de divórcio para caridade.

Recentemente, a atriz e modelo Amber Heard apresentou à Justiça do Reino Unido uma foto que mostra a mesa de café da manhã do ex-marido, o ator Johnny Depp. A imagem apresentada pela celebridade mostra uma mesa com copos com cerveja e uísque e quatro linhas de cocaína.

No mesmo local ainda estão materiais para consumo de drogas, uma caixa de cigarros, a carteira de motorista de Depp, uma caixinha de metal com as iniciais do ator na qual as drogas seriam guardadas e um CD do músico Keith Richards.

A ex-esposa de Depp também divulgou uma foto na qual ele aparece caído ao lado de uma cama.

As imagens foram apresentadas por Heard no mesmo julgamento do processo movido por Depp contra o jornal britânico The Sun em busca de uma indenização por tê-lo chamado de “espancador de mulheres” em seguida às acusações de violência doméstica por parte de sua ex-esposa. A atriz foi convocada para depor por parte da defesa do diário inglês.

Junto com as imagens, Heard apresentou novas acusações contra o ex, noticia o Daily Mail. Ela o acusou de ter ameaçado jogar seu cãozinho yorkshire terrier Pistol de um carro em movimento após uma noitada a base de cocaína e uísque. Ela também disse que Depp ameaçava constantemente colocar o cachorro no forno micro-ondas da casa deles. Heard ainda contou um episódio no qual o cachorro comeu a maconha do ator. As informações são dos jornais O Globo e Extra.

