Segundo os autores, a inflamação decorrente do envelhecimento, combinada com um sistema imunológico idoso, pode inibir a imunidade e a resposta natural do corpo à infecção por Sars-Cov-2, nome científico do coronavírus.

“A maioria das vacinas não funciona muito bem em idosos. Nosso trabalho sugere que o bloqueio da inflamação pode melhorar as respostas às vacinas nos mais velhos. Um caminho a seguir é bloquear a inflamação por um curto período antes da vacinação nestes indivíduos”, afirma Arne Akbar, coordenador da Divisão de Infecção e Imunidade da University College London (UCL) e principal autor do estudo.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 160 vacinas estão sendo estudadas contra a Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Entre elas, está a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em testes no Brasil. A pesquisa é uma das mais avançadas no mundo, e está na última etapa de testes em humanos. Expectativa é conseguir registro emergencial, que leva ao menos 12 meses, até junho de 2021.