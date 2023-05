Após ficar quase dois meses sem entrar em campo, o volante do Grêmio Pepê voltou a ser titular neste domingo (14). O jogador atuou ao lado de Villasanti e era o responsável por fazer a saída de jogo da equipe gremista.

Na segunda etapa, o jogador precisou ser substituído alegando cansaço. O volante foi elogiado pelo técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, como “melhor em campo” diante do Fortaleza. Pepê atuou por 73 minutos em sua volta aos gramados.

“Feliz com a minha volta. Dois meses parado, me senti bem. Foi só um cansaço mesmo, de ficar dois meses parado. Vamos continuar trabalhando. O ano é longo e temos muito para conquistar”, disse Pepê.

Após ser substituído, o jogador fez um tratamento com gelo na coxa esquerda, mas não preocupa para as próximas partidas do clube gaúcho.

“Falei com o Renato. Estou à disposição. Meu objetivo é jogar todos os jogos. Já deu para descansar em dois meses. Meu objetivo é jogar todos os jogos. Foi uma lesão considerada grave, abriu muito meu músculo. Não foi nem o sprint foi o choque da lesão. Me senti muito bem hoje. Fisicamente me senti bem. A perna ficou pesada, mas na quarta estou bem para jogar”, disse o volante.