O Inter possui o pior ataque do Campeonato Brasileiro Série A atualmente. A derrota para o Atlético Mineiro fez piorar a situação dentro do estádio Beira-Rio. Com o resultado negativo, igualou o número de derrotas de 2022 com o técnico Mano Menezes. É a terceira derrota consecutiva do clube gaúcho no Brasileirão.

Na temporada 2023, o técnico do Inter perdeu apenas cinco vezes. Foram oito gols sofridos nos últimos quatro jogos. Antes da sequência de derrotas, empatou em 2 a 2 com o Nacional pela terceira rodada da Libertadores.

No Brasileirão, o Inter fez quatro gols em seis partidas. O Colorado está em 12º lugar no Brasileirão com sete pontos.

A próxima partida do Inter pelo Brasileirão é o GreNal, na Arena do Grêmio, no domingo (21), às 18h30min.