Por Redação O Sul | 15 de maio de 2023

O lance reclamado por Renato Portaluppi aconteceu no final do primeiro tempo Foto: Lucas Uebel/Grêmio O lance reclamado por Renato aconteceu no final do primeiro tempo (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Além do resultado, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, ficou insatisfeito com a arbitragem da partida no Brasileirão. A reclamação que aconteceu é por uma jogada em que a bola bate no braço de Lucas Sasha, do Fortaleza, dentro da grande área. O lance não foi revisado pelo VAR.

O juiz da partida Bruno Mota Correia, do Rio de Janeiro, alegou que o toque foi nas costas do jogador e encerrou a etapa segundos depois. Na entrevista coletiva, Renato explicou os motivos da sua indignação.

“Tivemos um pênalti. Eu vi no intervalo. Falei com o árbitro “foi pênalti, eu não tenho dúvida e vocês decidiriam em dois ou três segundos e você fez o gesto que pegou nas costas do jogador”. Contra o Grêmio, eles levam dois, três minutos. Agora, não sei se o árbitro decidiu sozinho ou se o VAR não chamou”, disse Renato.

“O que não entra na minha cabeça é eles terem tomado a decisão em três segundos. Inexplicável. Então não precisa de VAR. Essa é minha indignação”, completou Renato. O Grêmio está há três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro.

O Grêmio ocupa a 11ª posição com 10 pontos. O próximo compromisso será no domingo (21), 18h30min, na Arena, contra o Inter.

