Geral Depois de três meses e meio de confinamento, o Museu do Louvre em Paris reabre sem frenesi de turistas

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Por motivos de saúde, o museu pretende receber apenas 7.000 pessoas por dia, contra 30.000 antes da pandemia. (Foto: Olivier Ouadah/Musée du Louvre)

Depois de três meses e meio de confinamento, o Louvre, em Paris (França), o museu mais visitado do mundo, reabriu nesta segunda-feira (6). Mas, com o colapso no turismo por conta da pandemia, o fluxo foi pequeno e, sobretudo, de visitantes locais.

Alguns visitantes aguardavam, de máscara, na fila pouco antes da abertura às 9h. Um cartaz informava que não havia mais ingressos para o dia.

Por motivos de saúde, o museu pretende receber apenas 7.000 pessoas por dia, contra 30.000 antes da pandemia de Covid-19, anunciou o presidente da instituição, Jean-Luc Martínez.

“Estava com muita saudade, há cinco meses não visitava”, afirmou à AFP Elodie Berta, guia especializada em obras de “street art”. “Paris não pode viver sem cultura”, acrescentou a parisiense, visivelmente emocionada.

“Esta é nossa quinta ou sexta vez no Louvre. Mas nunca conseguimos ver a Mona Lisa (devido ao grande número de visitantes, mas desta vez esperamos observá-la”, disse Helene Ngarnim, moradora da cidade, ao lado dos dois filhos adolescentes.

De acordo com números oficiais, 75% do público habitual do Louvre é formado por estrangeiros, especialmente americanos, chineses, sul-coreanos, japoneses e brasileiros. Nas primeiras semanas de reabertura, no entanto, o museu espera receber principalmente franceses e cidadãos dos países europeus vizinhos.

O Louvre não fechava as portas por um período tão prolongado desde a Segunda Guerra Mundial.

Depois de registrar mais de 40 milhões de euros (45 milhões de dólares) de perdas devido ao confinamento, a direção prevê três anos difíceis, levando em consideração que o número de ingressos vendidos em 2020 ficará muito abaixo do recorde de mais de 10 milhões registrado em 2018 e dos 9,6 milhões do ano passado.

O dispositivo para receber os visitantes foi estudado para evitar qualquer incidente sanitário que possa obrigar o museu a fechar novamente. Martínez explicou que o Louvre pode suprimir algumas faixas de horário caso aconteça algum problema.

Mas a direção está confiante porque os espaços no museu são muito amplos.

Todos os visitantes com mais de 11 anos devem usar máscara já a partir da fila de entrada.

“Mona Lisa”, “Vitória de Samotrácia”, “A Liberdade guiando o povo”, “A Balsa da Medusa”, “A Vênus de Milo”: diversas maravilhas do Louvre podem ser admiradas, mas 30% das coleções não estarão acessíveis em um primeiro momento, como esculturas francesas da Idade Média e renascentistas e as artes da África, Ásia, Oceania e Américas.

Mas ainda há muito por ver: mais de 30.000 obras em uma superfície de 45.000 metros quadrados. E sem o grande fluxo habitual, o público aproveitará uma visita mais tranquila.

Setas da cor azul indicam o percurso a seguir e as pessoas não poderão retornar em sua trajetória. Marcas no chão pretendem evitar aglomerações em pontos estratégicos.

A única exposição temporária aberta é “Figura de artista”, inaugurada antes do confinamento e prolongada. Apresenta uma seleção de pinturas, especialmente retratos, de Rembrandt, Dürer, Delacroix e Vigée-Lebrun.

A temporada dedicada aos gênios renascentistas, após o grande sucesso da mostra “Leonardo da Vinci”, foi adiada.

Martinez explicou em junho que o museu trabalha em um “plano de transformação” com o Estado, seu principal mecenas, que será acompanhado de uma campanha de “ajuda financeira”.

O plano também visa os Jogos Olímpicos de Paris-2024. “Temos que estar preparados (…) Abrir por mais horas, mais salas, esta é a aposta”, resumiu. As informações são da agência de notícias AFP.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Geral