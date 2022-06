Esporte Depois do título da Champions com Real Madrid, Vinícius Júnior ganha prêmio

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2022

Benzema (E) ao lado do craque brasileiro. Foto: Reprodução/Twitter Real Madrid Benzema (E) ao lado do craque brasileiro. (Foto: Reprodução/Twitter Real Madrid) Foto: Reprodução/Twitter Real Madrid

Vinícius Júnior foi eleito o melhor jogador jovem da Champions League pelo quadro de Observadores Técnicos da Uefa, entidade máxima do futebol europeu. Na competição, o atacante marcou quatro gols, sendo um o do título do Real Madrid contra o Liverpool, e contribuiu com seis assistências.

Além do brasileiro, Karim Benzema também conquistou o prêmio de melhor jogador do torneio. A conquista serve como um termômetro para as disputas da Bola de Ouro e do The Best, que indicam o melhor atleta da temporada.

No torneio, o centroavante francês anotou 15 gols e encerrou a Liga dos Campeões como grande artilheiro. O camisa nove foi decisivo no mata-mata ao balançar as redes 10 vezes: PSG, Chelsea e Manchester City e colocar os merengues na decisão.

O Real Madrid conseguiu colocar quatro jogadores na seleção da Champions League. Além de Vini Jr. e Benzema, Courtois, melhor jogador da final, e Luka Modric também marcaram presença. Assim como os espanhóis, o Liverpool também colocou quatro nomes na equipe: Alexander-Arnold, Konaté, Robertson e Fabinho.

Messi provoca

O craque Lionel Messi está com a seleção da Argentina para a disputa da “Finalíssima”, amistoso da campeã da Copa América contra a Itália, campeã da última Eurocopa. Em entrevista à emissora TyC Sports, o atacante do Paris Saint-Germain declarou que o Real Madrid não era o melhor time da Liga dos Campeões, mas mesmo assim ganhou.

“Ver a final da Champions dá raiva por não poder estar lá. Nem sempre ganha o melhor. O Real Madrid, sem tirar o mérito nem nada porque é o campeão da Champions League e sempre está chegando, não era a melhor equipe desta edição e mesmo assim ganhou de todo mundo”, comentou Messi à emissora argentina.

O PSG de Messi, Neymar, Mbappé e companhia foi eliminado da Liga dos Campeões nas oitavas de final, justamente pelo Real Madrid. O time francês venceu o confronto de ida por 1 a 0, no Parque dos Príncipes, mas depois perdeu por 3 a 1 no Santiago Bernabéu.

“O que passou com o Real Madrid na Champions nos matou. A mim, ao vestiário, a Paris… Tínhamos uma grande ilusão. Eu já sabia como era o Real. Sabia o que podia acontecer, eles do nada te fazem um gol, e o jogo muda. Foi o que aconteceu conosco e outras equipes”, disse.

Após despachar a equipe francesa, o Real Madrid bateu o Chelsea – então campeão da Champions – nas quartas de final, o Manchester City nas semifinais e o Liverpool na decisão em Paris.

