CBF marca sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2022

Todos os 16 times ficam no mesmo pote e podem se enfrentar. Foto: Thais Magalhães/CBF Todos os 16 times ficam no mesmo pote e podem se enfrentar. (Foto: Thais Magalhães/CBF) Foto: Thais Magalhães/CBF

O Departamento de Competições da CBF anunciou nesta terça-feira que o sorteio dos confrontos e dos mandos de campo das oitavas de final (quarta fase) da atual edição da Copa do Brasil será realizado na próxima terça, dia 7, a partir das 15 horas (de Brasília), no auditório da sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Nesta fase da competição, como determina o artigo 16 do Regulamento Específico da Competição da Copa do Brasil 2022, não há separação por grupos. Todos os 16 times ficam no mesmo pote e podem se enfrentar.

O convite da Fifa à CBF, para que a confederação brasileira crie um escritório na sede da Federação Internacional de Futebol, na Suíça, foi só mais um passo na reaproximação das duas entidades. Havia, pelo menos, dez anos que a relação entre elas estava estremecida por causa de escândalos de corrupção envolvendo três ex-presidentes da CBF: Ricardo Teixeira, José Maria Marin e Marco Polo Del Nero.

No ano passado, Rogério Caboclo, o último mandatário da CBF antes da posse de Ednaldo Rodrigues, também se viu no olho do furacão, ao ser acusado de assédio sexual e moral contra funcionários da casa, o que ele nega. Por causa das denúncias, Caboclo perdeu o cargo e deixou a situação da CBF, diante da Fifa, mais uma vez sob forte desgaste.

Eleito em março para comandar a CBF, Ednaldo já vinha recebendo atenção especial de Gianni Infantino, presidente da Fifa, desde que assumira o cargo interinamente em agosto de 2021, tão logo Caboclo fora afastado. A favor do dirigente baiano, egresso da federação de seu Estado e então um dos vices da CBF, pesam algumas de suas medidas.

O apoio incondicional de Ednaldo à criação de uma liga independente de clubes tem a aprovação total da Fifa e quebra uma regra de décadas em que a CBF se virava contra os interesses dos clubes, trabalhando nos bastidores para que eles não se organizassem.

