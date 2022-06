Esporte Na véspera de jogo das eliminatórias da Copa, sonho de ucraniano é simplesmente a paz

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Zinchenko foi um dos futebolistas que mais se manifestaram desde o início da invasão da Rússia. Foto: Reprodução Zinchenko foi um dos futebolistas que mais se manifestaram desde o início da invasão da Rússia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A seleção da Ucrânia que vai entrar em campo nesta quarta-feira (1) terá uma motivação ainda maior para buscar vaga na Copa do Mundo. A equipe enfrenta a Escócia pela semifinal da repescagem europeia, e o lateral Zinchenko afirmou que o objetivo é dar um pouco de alento a seu povo, que resiste a uma invasão da Rússia desde fevereiro.

“Todo ucraniano tem o sonho de parar a guerra. Eu conversei com muitas pessoas de diferentes países. Falei com crianças ucranianas, eles não entendem nada, mas dizem uma coisa: ‘Eu sonho que a guerra acabe’. No futebol, também temos um sonho. O sonho é ir à Copa do Mundo e dar essa emoção aos ucranianos neste momento difícil. Porque eles merecem”, disse Zinchenko, que não segurou a emoção e chorou durante a coletiva.

Lateral do Manchester City, Zinchenko foi um dos futebolistas que mais se manifestaram desde o início da invasão da Rússia. Ele criticou o presidente russo, Vladimir Putin, e foi homenageado por torcedores do City em partidas pelo Campeonato Inglês.

A Ucrânia enfrentará a Escócia no estádio Hampden Park, em Glasgow, nesta quarta-feira. Quem vencer irá enfrentar País de Gales na final da repescagem, que vale uma vaga na Copa do Mundo do Catar, em novembro.

O técnico da Ucrânia, Oleksandr Petrakov, lembrou a dificuldade na preparação da partida. O jogo, por exemplo, estava marcado para março, mas precisou ser adiado para junho devido ao conflito.

“Foi uma tarefa muito difícil, porque cada jogador está pensando em seus pais, mães e parentes que estão na Ucrânia. Mas cada um entende como essa tarefa é enorme. Estou trabalhando sob muito estresse, mas ainda tentamos atingir nosso melhor e conquistar o resultado. Nosso time está totalmente preparado”, afirmou Petrakov.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte