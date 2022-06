Acontece Rádio Grenal completa 10 anos entre as mais ouvidas do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Rádio Grenal completa 10 anos com programação comemorativa com convidados especiais, entre comunicadores, craques do futebol e autoridades esportivas Foto: O Sul Rádio Grenal completa 10 anos com programação comemorativa com convidados especiais, entre comunicadores, craques do futebol e autoridades esportivas. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

No dia 28 de maio de 2012 nascia a única rádio do Brasil com uma programação dedicada exclusivamente ao futebol: a Rádio Grenal. Durante a terça-feira (31), uma programação intensa e sem interrupções foi dedicada a relembrar e comemorar esta primeira década da emissora, com a presença de diversos personagens e autoridades que fazem parte desta história.

Ao longo desses 10 anos, o foco sempre foi voltado para as informações sobre Grêmio e Internacional. Dessa forma, os atuais presidentes dos clubes não poderiam estar de fora da celebração realizada na sede da Rede Pampa. “A Rádio Grenal é uma emissora que se consolidou no debate esportivo, no debate do futebol, conquistou seu espaço. Todos nós temos que saudar um ambiente, principalmente, uma rádio com esse tipo de informação e participação no debate do esporte brasileiro e do esporte gaúcho.” afirmou Romildo Bolzan Jr., presidente do Grêmio, durante a visita.

O presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, parabenizou a emissora e destacou como a história da Grenal contribui para a valorização do esporte através da boa informação. “Parabéns aos 10 anos. Que tenha vida longa a Rádio Grenal e que a gente possa utilizar essa ferramenta importante para estar comunicando o nosso torcedor”.

Estiveram presentes importantes craques da dupla gaúcha, como Paulo Roberto Falcão, Paulo César Tinga, ídolos do Internacional, e Mazarópi, ex-goleiro do Grêmio. Compareceram, também, membros de entidades representativas do esporte, como o vice-presidente da Confederação Brasileira do Futebol (CBF), Francisco Novelletto, e o presidente da Federação Gaúcha do Futebol (FGF), Luciano Hocsman.

A Rádio Grenal é composta por nomes consagrados do jornalismo esportivo e por jovens talentos, transmitindo nas 24 horas do dia informação, entrevistas, debates e jornadas esportivas da dupla Grenal. Com uma equipe vibrante em campo, a rádio assumiu posição de destaque no segmento e é vista com orgulho por aqueles que acompanharam a sua trajetória desde o começo. “É uma rádio que desde o seu início utilizou as ferramentas de comunicação, as redes sociais, as plataformas para que não fosse apenas uma rádio para quem gosta do Grêmio e do Inter, mas sim para quem gosta de futebol no mundo inteiro. Essa paixão é muito característica de todos os brasileiros. São só 10 anos, mas a gente espera ainda muito mais”, destacou a diretora de conteúdo, Marjana Vargas.

O vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, também acompanhou a Grenal desde sua criação e todas as conquistas. “Uma década de existência da Rádio Grenal. Passou rápido esse tempo e o resultado da criação é esse sucesso 10 anos depois, tanto em audiência como nas parcerias, nos patrocínios. Temos uma rádio que soma às outras 17 com muito sucesso”, finalizou o comunicador.

Como sintonizar a Rádio Grenal:

95,9 FM

Aplicativo Rádio Grenal

Canal 300 da Claro Net

YouTube: Rádio Grenal

Facebook: radiogrenaloficial

Instagram: @rdgrenal

Twitter: @rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece