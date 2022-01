Política Deputada de Malta, Roberta Metsola é eleita presidente do Parlamento Europeu

18 de janeiro de 2022

A deputada, de 43 anos, é a terceira mulher a presidir o Parlamento Europeu

Roberta Metsola foi eleita presidente do Parlamento Europeu nesta terça-feira (18) e se tornou a terceira mulher a liderar a casa legislativa da União Europeia. Representante de Malta, o menor país do bloco, a deputada, de 43 anos, é a mais jovem presidente do Parlamento Europeu, cuja sede fica em Estrasburgo, na França.

Ela obteve 458 votos e venceu no primeiro turno, derrotando a sueca Alice Bah Kuhnke, candidata dos Verdes (101 votos), e a espanhola Sira Rego, do Izquierda (57 votos).

Eurodeputada desde 2013 e vice-presidente do Parlamento desde 2020, Metsola substitui o jornalista David Sassoli, que presidia a casa desde 2019 e morreu na semana passada, aos 65 anos.

A deputada de Malta ganhou visibilidade recentemente ao substituir interinamente Sassoli, que estava afastado do cargo desde dezembro, quando foi internado em um hospital na Itália.

Conservadora e militante antiaborto, Metsola é vista como uma líder política moderada de centro-direita e recebeu o apoio do Partido Popular Europeu, o maior bloco político da casa.

Antes da deputada maltesa, as francesas Simone Veil (de 1979 a 1982) e Nicole Fontaine (de 1999 a 2002) eram as únicas mulheres que já haviam ocupado a chefia do Legislativo europeu.

Em seu primeiro discurso como presidente do Parlamento, Metsola homenageou Veil e Fontaine e manifestou a esperança de que “não demore mais 20 anos” para que outra mulher chegue ao cargo.

Ela disse que o presidente do Parlamento Europeu precisa ser “uma pessoa que constrói consensos, que ouve, que pode unir diferenças”.

