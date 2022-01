Rio Grande do Sul Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está com 121 vagas de emprego em aberto

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2022

As oportunidades são para diversas cidades gaúchas Foto: Agência Brasil As oportunidades são para diversas cidades gaúchas. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está com 121 vagas de emprego em aberto, sendo mais de 80 para profissionais da área da educação. As oportunidades são para diversas cidades gaúchas.

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem cadastrar seus currículos no site https://trabalheconosco.senacrs.com.br e realizar a candidatura em cada uma das vagas que desejam.

“Seguindo as recomendações das autoridades e mantendo os cuidados com a saúde de todos, os serviços continuam sendo entregues e estão fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas e de empresas do comércio de bens, serviços e turismo. Desde 2020, disponibilizamos nosso apoio também de forma virtual para continuarmos próximos dos gaúchos”, afirmou o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn.

O dirigente lembrou ainda que o portal www.pertodevc.com.br segue com programação on-line e gratuita em variadas áreas, como empreendedorismo, educação, esporte, saúde, cultura, lazer e ação social.

