Porto Alegre Ouvidoria-Geral de Porto Alegre registrou 7.846 manifestações em 2021

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A Ouvidoria é o setor responsável por receber as reclamações sobre as solicitações já dirigidas à prefeitura Foto: Reprodução A Ouvidoria é o setor responsável por receber as reclamações sobre as solicitações já dirigidas à prefeitura. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Vinculada à Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria de Porto Alegre, a OGM (Ouvidoria-Geral do Município) recebeu 7.846 manifestações em 2021.

Segundo a prefeitura, em 2017, quando foi criada, a OGM recebeu 638 manifestações. Em 2018, o número chegou a 2.932. No ano seguinte, 3.138 manifestações foram registradas. Já em 2020, houve 5.118 manifestações.

Conforme o coordenador da OGM, Marcos Caetano Corrêa, esse aumento se deve a duas razões: os cidadãos estão realizando mais solicitações no primeiro nível de atendimento, o 156, e a Ouvidoria-Geral alcançou reconhecimento como órgão mediador. “É nosso dever transformar a insatisfação inicial em agradecimento. O cidadão que procura a Ouvidoria já está frustrado com o pedido que não foi atendido no primeiro nível de atendimento”, afirmou.

A Ouvidoria é o setor responsável por receber as reclamações sobre as solicitações já dirigidas à prefeitura, mas que não foram atendidas no prazo ou com a qualidade desejada. O registro da reclamação é realizado por meio da plataforma me-Ouv, sistema próprio da administração municipal, no qual é necessário informar o número de protocolo fornecido pelo Atendimento 156 para a solicitação inicial do cidadão.

De acordo com a prefeitura, por meio da plataforma também é possível registrar elogios, críticas e sugestões sobre a prestação dos serviços públicos de competência do Executivo municipal, assim como denúncias sobre corrupção ou improbidade administrativa praticadas por agentes públicos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre