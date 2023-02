Geral Deputada federal Carla Zambelli nega ser assinante de site pornográfico

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Carla Zambelli alega ter sido vítima de um grupo de ciberativistas que divulgaram seus dados pessoais. (Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) negou ser assinante do site “Brasileirinhas”, especializado em conteúdo pornográfico. A informação tinha sido divulgada na última quarta-feira (22) por um grupo de hackers que se apresenta como “um braço da Anonymous no Brasil”.

Zambelli alega ter sido vítima de um grupo de ciberativistas que divulgaram seus dados pessoais, como número de telefone, endereço e CPF, além de informações sobre supostos gastos com livros e utensílios domésticos.

Em nota, a parlamentar negou manter uma assinatura paga no site. “Chega a ser esdrúxulo ter que vir a público desmentir fatos tão absurdos. Todavia, para que não fique nenhuma dúvida: os gastos apontados não são reais, inclusive a suposta assinatura de conteúdo adulto”, disse a apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além do plano mensal do conteúdo pornográfico, o EterSec divulgou outros gastos, que seriam da deputada, em compras on-line. Entre os gastos de Zambelli, estaria um livro capa dura de Charles Darwin, no valor de R$ 12; uma tábua com facas para queijo e corte, de R$ 224; dois desodorantes masculinos que, se somados, custaram R$ 101,57; uma saia midi de R$ 89,99, entre outros.

Entrevista

Em outra frente, Carla Zambelli disse acreditar que Jair Bolsonaro (PL) pode ser preso ao retornar ao Brasil. A parlamentar descreveu o ex-presidente como “a cabeça da direita” e afirmou que ele deveria estar no País orientando seus aliados na oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva. “Se ele não voltou ainda, é porque ele deve ter informações que nós não temos, e por isso nós temos que ser compreensivos com ele”, afirmou ao jornal O Estado de S. Paulo.

“Eu gostaria que ele estivesse aqui no Brasil, porque eu acho que ele é o homem da direita, a cabeça da direita no Brasil, e estar sem ele é ruim para todos nós. Ele deveria estar aqui orientando as pessoas, ajudando a gente a fazer oposição. Eu acho que ele pode ser preso, eu acho que ele tem mais informações do que a gente”, disse.

Zambelli recuou da defesa pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Não é oportuno, ela argumentou, retirar um magistrado da Corte agora, dado que a cadeira vaga seria substituída por indicação do presidente Lula. A declaração ocorre no momento em que Moraes lidera a investida contra os apoiadores de Bolsonaro que invadiram as sedes dos três Poderes em 8 de janeiro.

“A gente tem que esperar até maio, ver como o Senado vai lidar com a indicação do substituto do (ministro Ricardo) Lewandowski, e à medida que isso for acontecendo, a gente pensa se a gente vai fazer impeachment ou não, mas agora não é o momento. Agora é hora de focar no Lula”, afirmou.

Nas redes sociais, a deputada foi chamada de “traíra” por militantes bolsonaristas após conceder entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, afirmando que “não é hora de bater no STF”. Uma postagem de Zambelli foi inundada de comentários de eleitores se dizendo insatisfeitos. Apoiadores do ex-presidente também passaram a chamá-la de “Joice 2″, em referência à ex-deputada Joice Hasselmann, que foi eleita em 2018 na esteira do bolsonarismo e se afastou do ex-chefe do Executivo durante o mandato.

Sobre os comentários negativos, Zambelli afirmou ao Estadão que “vai passar algum tempo e vai se anuviar”. Ela negou que esteja se afastando de Bolsonaro. “De jeito nenhum, muito pelo contrário. (…) Agora, que eu gostaria que ele estivesse aqui, gostaria, todos nós de direita gostaríamos.” As informações são dos jornais Correio Braziliense e O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/deputada-federal-carla-zambelli-nega-ser-assinante-de-site-pornografico/

Deputada federal Carla Zambelli nega ser assinante de site pornográfico