A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) recebeu alta no domingo (21), após passar cinco dias internada no Hospital DF Star, em Brasília. Ela foi diagnosticada com diverticulite aguda – inflamação ou infecção em uma ou mais das pequenas bolsas do trato digestivo.

Enquanto estava hospitalizada, Zambelli acompanhou, na última quinta-feira (17), o depoimento do hacker Walter Delgatti na CPMI que investiga os atos extremistas de 8 de janeiro. O depoente disse aos parlamentares que recebeu R$ 40 mil da deputada para invadir sistemas do Poder Judiciário.

No depoimento, o hacker também afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria pedido que ele assumisse a autoria de um grampo que teria sido realizado contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Delgatti relatou que esse pedido teria sido feito por Bolsonaro por telefone quando o hacker encontrou Zambelli em um posto de combustíveis na rodovia Bandeirantes, em São Paulo.

Delgatti disse que entendeu que esse grampo seria suficiente “para alguma ação contra o ministro” e para fazer com que as eleições fossem realizadas com urnas que imprimissem os votos.

O hacker foi preso no dia 2 de agosto. Na ocasião, endereços de Zambelli foram alvo de mandados de busca e apreensão. Em nota, a defesa da deputada disse que ela “rechaça qualquer acusação de prática de conduta ilícita e imoral pela parlamentar, inclusive, negando qualquer tipo de pagamento ao mencionado hacker”.