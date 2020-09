Brasil Deputada federal Flordelis e seu ex-marido mantinham relações sexuais com os filhos, diz testemunha

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Flordelis é acusada de mandar matar o pastor Anderson do Carmo Foto: Reprodução/Redes Sociais Flordelis é acusada de mandar matar o pastor Anderson do Carmo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A deputada federal Flordelis e o seu ex-marido assassinado, pastor Anderson do Carmo, mantinham relações sexuais com os filhos e filhas, afirmou uma testemunha que morou na casa da parlamentar e pediu para não ser identificada.

De acordo com a testemunha, ouvida pela TV Globo, as práticas sexuais envolviam vários moradores da casa. “Durante o convívio, era perceptível que eles mantinham relações sexuais entre irmãos, entre pai e filha, entre mãe e filhos. Isso era nítido, notório, e inclusive contado pelos próprios”, afirmou.

O relato da testemunha aponta ainda que a relação entre Flordelis e Anderson começou a mudar quando o pastor passou a mandar mais do que a deputada nos negócios da família: “Anderson se tornou uma pedra no sapato para Flordelis. E ela fez com ele exatamente o que ela faz com todos: retira do caminho”.

“O que eles pregam não é exatamente o que eles vivem. Eles vivem uma vida de mentira, uma vida de omissões, uma vida sem amor, uma vida voltada praticamente para si, pelo dinheiro, riqueza e fama”, desabafou a testemunha. A defesa da deputada não se manifestou sobre as declarações.

Investigação da morte

No final de agosto, a Polícia Civil concluiu que Flordelis foi a mandante do assassinato do pastor. O inquérito aponta que a arma usada no crime foi comprada pela deputada. Flávio dos Santos, filho biológico de Flordelis, é apontado como o autor dos disparos que mataram Anderson.

De acordo com as investigações, a deputada estaria insatisfeita com a forma com que o pastor geria o dinheiro da família. Além de Flordelis, mais dez pessoas foram denunciadas pelo assassinato, ocorrido na madrugada do dia 16 de junho de 2019, em Niterói (RJ).

Por exercer mandato parlamentar, Flordelis não pode ser presa neste momento. Ela nega as acusações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil