Bruno Laux Deputada propõe limite para os preços de ingressos em eventos esportivos

Por Bruno Laux | 2 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Preços populares

A deputada Renata Abreu (Podemos-SP) apresentou na Câmara uma proposta para estabelecer um limite máximo para os preços de ingressos de eventos esportivos, visando garantir a acessibilidade e evitar cobranças abusivas. A parlamentar argumenta que, nos últimos anos, houve um aumento expressivo no valor de entrada nos estádios de futebol, afastando os torcedores de baixa renda e restringindo o acesso a um público elitizado.

De olho nas eleições

A indicação da deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) para a Secretaria das Relações Institucionais repercutiu entre as lideranças de seu partido como um sinal de que o presidente Lula passará a focar desde já nas eleições de 2026. O perfil combativo da futura chefe ministerial é visto por integrantes do partido como uma escolha estratégica para os cenários de disputa política e debate público que podem surgir ao longo dos dois anos restantes de mandato.

Aproximação antecipada

Antes mesmo de assumir a Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann já procurou lideranças no Congresso e ministros na busca de aproximação. A futura ministra convidou uma série de parlamentares e lideranças da Esplanada para participar de sua posse e de uma reunião em Brasília logo após o Carnaval.

Alívio na Esplanada

A confirmação de Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais trouxe “alívio” para Márcio Macêdo, da Secretaria Geral da Presidência. A indicação da futura ministra, anteriormente cotada para a pasta do correligionário, foi interpretada por interlocutores do órgão como um sinal de que ele deve permanecer no cargo de comando.

Interesse partidário

Para o líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS), a nomeação de Gleisi para a SRI representa um sinal preocupante. O parlamentar gaúcho acusa o governo de priorizar interesses partidários em detrimento do bem comum e destaca que a futura ministra possui uma trajetória política marcada por radicalização ideológica e dificuldades de formação de consensos.

Retorno à rotina

Após receber alta hospitalar do Shanghai East International Medical Center, na última semana, a ex-presidente Dilma Rousseff retomou as atividades cotidianas à frente da presidência do Banco dos Brics, em Xangai, na China. A líder brasileira esteve internada ao longo de seis dias devido a um episódio de neurite vestibular, inflamação que afeta o nervo do labirinto, no ouvido interno.

Poder de compra

O secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, avalia que a nova legislação sobre impostos deve aumentar em 10%, em média, o poder de aquisição dos brasileiros nos próximos 15 anos. A elevação é atribuída pelo representante da pasta federal ao efeito positivo da reforma no potencial de crescimento do país.

Depreciação acelerada

O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou na sexta-feira que o Programa de Depreciação Acelerada do governo federal, voltado ao estímulo da renovação do parque fabril do país, contará com R$3 bilhões para o atendimento de novas empresas até 2026. A partir da próxima quarta-feira, negócios do ramo interessados no abatimento de impostos a que têm direito em razão da depreciação de um bem de capital poderão apresentar projetos à Receita Federal.

Punição para bloqueios

Está entre as prioridades da Comissão de Segurança Pública do Senado para 2025 a votação do projeto que tipifica o crime de domínio de cidades. A matéria estabelece penalizações específicas para aqueles que bloqueiam vias para impedir ou retardar a ação do poder público para a prática de crimes.

Plantão no Judiciário

As Comarcas e o Tribunal de Justiça do RS funcionarão em regime de plantão entre esta segunda e terça-feira, em decorrência do feriado de Carnaval. O expediente do Judiciário gaúcho será retomado normalmente na quarta-feira de cinzas, a partir do meio-dia, em 1º e 2º graus.

EmFrente Mulher

O Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, do programa RS Seguro, abriu neste sábado as inscrições para a obtenção do selo “EmFrente, Mulher 2025” e a renovação do certificado obtido na primeira edição da iniciativa. A designação é destinada a empresas com regularidade fiscal e trabalhista do Estado que comprovem, por meio do envio de documentação, a promoção de ações e programas de valorização e fortalecimento dos direitos das mulheres dentro do ambiente de trabalho.

Atenção redobrada

A Confederação Nacional de Municípios recomendou às cidades brasileiras a tomada de atenção especial frente à previsão de ondas de calor e de chuvas intensas em diferentes partes do Brasil no feriadão de Carnaval. O órgão orienta a adoção de medidas preventivas e respostas rápidas pelos Poderes Públicos municipais que possam minimizar os impactos dos desastres durante as festividades.

Oscar na Capital

A Cinemateca Capitólio, no Centro Histórico de Porto Alegre, contará com uma sessão especial na noite deste domingo para a transmissão da cerimônia de entrega do Oscar, em que o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” concorre em três categorias. Interessados em participar do evento poderão retirar senhas a partir das 21h, de forma gratuita, com limite de dois ingressos por pessoa.

Drenagem urbana

O DMAE concluiu na última semana a obra de readequação da rede de drenagem urbana da avenida Presidente João Goulart, próximo à Orla do Guaíba. Uma equipe multidisciplinar do órgão atuou no entorno da Usina do Gasômetro para a criação de quatro novas bocas-de-lobo e cerca de 80 metros de tubulações, que darão mais celeridade ao escoamento da água das chuvas até a Estação de Bombeamento.

Segurança no digital

O Legislativo porto-alegrense aprovou o projeto de lei do vereador Aldacir Oliboni (PT) que institui a Política Municipal de Conscientização e Orientação quanto ao Uso Adequado da Internet e de Redes Sociais nas escolas públicas municipais de ensino fundamental. A iniciativa terá como objetivo principal orientar educandos e seus familiares sobre a temática, proporcionando o conhecimento sobre seu funcionamento e prevenindo seus malefícios.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

