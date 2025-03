Cláudio Humberto Lula assiste em queda livre os “inimigos” em alta

Por Cláudio Humberto | 2 de março de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O drama de Lula (PT) com a queda de popularidade e a reprovação contundente do seu governo, que chega a 70% em alguns Estados, só não é mais sentida pelo presidente, segundo auxiliares mais próximos, que a situação inversa dos principais adversários. Enquanto pesquisas nacionais indicam que seria hoje derrotado por Bolsonaro, em Estados como o Paraná ele seria vencido em primeiro turno também por Ratinho Jr, Michelle Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Oposição aprovada

Governadores de oposição batem recorde de aprovação: Caiado (86%), Ratinho Jr (82%), Ibaneis (74%), Tarcísio (69%) etc.

Queda no Nordeste

Se a oposição surfa na aprovação dos brasileiros, em Estados que eram lulistas, Pernambuco e Bahia, a reprovação já é maior que a aprovação.

Cereja do bolo

Aliás, o Paraná Pesquisas mostrou que Sérgio Moro, um dos alvos do ódio petista, arrebataria hoje o governo do Estado em primeiro turno.

Não resta sombra

Frases como “ele já não é o mesmo” ou “Lula não está sem ânimo” ou “não é mais aquele” são as mais ouvidas de assessores próximos.

Na prática, STF autorizou o Orçamento da União

Em mais uma demonstração inusual de poder, Flávio Dino, dublê de “CEO” do Congresso e ministro do Supremo Tribunal Federal, “homologou acordo” entre os poderes Executivo e Legislativo para destravar o pagamento de emendas parlamentares, congeladas pelo próprio ministro desde o ano passado. Mostrando quem manda, retirou a principal barreira da inexistência do Orçamento 2025, ainda sem ter sido votado. O STF foi acionado pelo governo Lula… que o nomeou à Corte.

Longe do prazo

A Constituição exige que Executivo e Legislativo deixem o Orçamento pronto até 22 de dezembro, data-limite para a sanção do presidente.

Confortável

Sem Orçamento, a lei limita gastos não obrigatórios a 1/12 do valor estimado. Inclui emendas parlamentares, principal desentendimento.

Três meses atrasado

O Orçamento está dez semanas atrasado. Serão no mínimo 13 semanas até a aprovação, segundo a estimativa mais otimista no Senado.

Tragédia for export

Após quase falir o Brasil, a petista Dilma Rousseff mostra no NDB, o banco do Brics, toda a exuberância de sua incapacidade, “deixando rastro de metas atrasadas, relatos de assédio moral e críticas por má gestão”, segundo relatório independente citado pela Folha.

Ministério para quê?

Indicada para a Secretaria das Relações Institucionais de Lula, a presidente do PT Gleisi Hoffmann (PR) só vai tomar posse na próxima semana, dia 10. O trabalho pode esperar, o Carnaval, não.

Orçamento para quê?

O Ministério do Planejamento avisou que, apesar de restrições, a falta de Orçamento não afeta o governo, tampouco salários, benefícios e pagamentos obrigatórios. Só apenas as despesas não-obrigatórias.

Governo mente

O senador Dr. Hiran (PP-RR) acusa o governo Lula (PT) de mentir sobre a questão da greve nacional dos Peritos Médicos Federais que já dura mais de um semestre: “Executivo é omisso e intransigente”, disse.

Continua perdendo

Tramitam no Congresso 27 medidas provisórias editadas pelo presidente Lula (PT), quatro delas este ano. Três MPs perdem a validade na primeira semana de trabalho do Congresso, após o feriadão do Carnaval.

Dino só será ministro

Mantida a rotação do comando do STF, o nomeado mais recente de Lula, Flávio Dino, não chegará a assumir a presidência da Corte. Completa 75 anos em 2033 e seria presidente apenas em 2035.

Meme derruba

Após pressão da oposição no Congresso e especialmente nas redes sociais, Lula revogou nesta sexta-feira (28) a portaria do Ministério da Agricultura que exigia carimbos com data de validade nos ovos.

Ranking do cotão

Plínio Valério (PSDB-AM) lidera a lista de senadores que mais gastaram com o cotão parlamentar em 2025: R$87,2 mil. Beto Faro (PT-PA) é o segundo, R$84 mil e Daniella Ribeiro (PSD-PB) fecha o pódio: R$82 mil.

Pensando bem…

…não perdem por esperar os críticos da atuação desastrosa de Alexandre Padilha na articulação política de Lula.

PODER SEM PUDOR

Desconto na enchente

Recife sempre conviveu com enchentes, mas o deputado arenista Lael Sampaio se despediu da Secretaria de Obras do governo de seu irmão, Cid Sampaio, com uma frase de efeito da qual se arrependeria. “Cumpri meu dever: resolvi 40% das enchentes do rio Capibaribe!” O deputado Livino Valença (MDB) não conteve o aparte irônico: “Graças a Deus! Na próxima cheia só vou ter lá em casa 1,20 m de água, porque na última chegou a dois metros.”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Instagram: @diariodopoder

