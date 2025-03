Bruno Laux Deputada quer tornar obrigatória exibição anual de “Ainda Estou Aqui” nas escolas de ensino médio do País

Por Bruno Laux | 13 de março de 2025

A deputada Delegada Adriana Accorsi (PT-GO) quer tornar obrigatória a exibição do filme “Ainda Estou Aqui” nas escolas de ensino médio. (Foto: Divulgação)

Ainda Estou Aqui

A deputada Delegada Adriana Accorsi (PT-GO) quer tornar obrigatória a exibição do filme “Ainda Estou Aqui” nas escolas de ensino médio, como parte integrante do programa pedagógico voltado à conscientização sobre temas sociais, históricos e de direitos humanos. A parlamentar propõe que a obra, vencedora do Oscar 2025 de melhor filme internacional, seja exibida ao menos uma vez por ano, acompanhada de atividades pedagógicas que incentivem o debate e a reflexão entre os estudantes. O longa-metragem conta a história do desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva em 1971, durante o regime militar, e a busca da esposa, Eunice Paiva, por esclarecimentos. “Este filme faz parte do estudo da história brasileira, especificamente da ditadura militar (1964-1985), um dos momentos mais marcantes e controversos do Brasil”, detalha a deputada.

Donas da História

A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia gaúcha inaugurou nesta quarta-feira a exposição “Donas da História”, que apresenta a trajetória de dez mulheres negras de diferentes gerações e com atuação em diversas áreas. A líder do órgão legislativo, deputada Silvana Covatti (PP), explica que a mostra reúne exemplos de resistência e luta das gaúchas negras, que contrariaram tendências dominantes e deram início a uma caminhada por justiça e respeito. A exposição permanecerá disponível até o dia 14 de março no Espaço Deputado Carlos Santos, no Palácio Farroupilha, aberta para visitação das 8h30 às 18h30.

Proteção animal

A Câmara de Porto Alegre aprovou nesta quarta-feira o projeto do vereador Roberto Robaina (PSOL) que cria o Programa Municipal de Prevenção de Acidentes Elétricos com Animais. A proposta sugere uma série de adequações da fiação, das estruturas de baixa, média e alta tensão, dos postes de distribuição e transmissão de energia elétrica e das infraestruturas estratégicas administradas por empresas de energia elétrica na capital gaúcha. Com objetivo de proteger a fauna nativa e o bem-estar dos animais, o texto prevê o desenvolvimento e aplicação de adaptações e medidas preventivas, visando impedir a ocorrência de episódios do tipo. “A região sul da cidade de Porto Alegre, onde se localiza a Reserva Biológica do Lami e sua zona de amortecimento, é área de ocorrência da espécie bugio-ruivo, que consiste em uma espécie de primata que está ameaçada de extinção, na categoria vulnerável”, explica o vereador, que propõe a proteção da espécie entre as metas da medida.

Saúde em pauta

Os investimentos estaduais na área da saúde e os avanços na modelagem do Hospital Regional que será construído em Viamão pautaram nesta semana uma reunião entre o deputado Professor Bonatto (PSDB) e a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann. O parlamentar dialogou com a representante do Executivo sobre uma série de demandas da pasta estadual, além dos encaminhamentos necessários e a continuidade da articulação para viabilizar o projeto da unidade hospitalar. “A conversa com a secretária Arita é sempre produtiva, pois nos permite acompanhar de perto os processos internos da Secretaria e os avanços desse importante compromisso do governador Eduardo Leite com Viamão, a Região Metropolitana e o Litoral Norte”, afirma Bonatto.

Pautas do interior

O deputado Guilherme Pasin (PP) segue realizando uma série de visitas pelo interior do RS, dando sequência a um roteiro para conhecer ações locais, estreitar laços com municípios e ouvir as demandas da população. Ao longo desta semana, o parlamentar passou pelas cidades de Cruz Alta, Fortaleza dos Valos e Alto Alegre, entre outros municípios, dialogando com lideranças locais e apresentando soluções para os problemas regionais. “Meu trabalho é estar perto das pessoas, ouvir as suas necessidades e buscar, junto aos vereadores, prefeitos e líderes comunitários, as melhores soluções. A parceria entre os entes é fundamental para o crescimento do RS”, destaca Pasin.

