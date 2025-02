Política Deputado aciona Controladoria-Geral da União para investigar consumo de ovos de ema e jabuti por Lula

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2025

O chefe do Executivo afirmou que inclui ovos de ema em sua dieta e que pretende experimentar ovos de jabuti. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O deputado federal Evair Vieira de Melo (PP-ES) acionou a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério do Meio Ambiente para que investiguem se o consumo de ovos de ema e jabuti pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode configurar alguma ilegalidade. Na última semana, o chefe do Executivo afirmou que inclui ovos de ema em sua dieta e que pretende experimentar ovos de jabuti.

“Eu estou comendo agora sabe o que? Ovo de ema. Um ovo de ema é deste tamanho, um ovo de ema equivale a 12 ovos de galinha. Eu fui pesquisar se eu podia comer, e eu posso comer. Porque eu tenho 70 emas no Palácio da Alvorada, 70 emas. Elas botam ovo do tamanho da cabeça de vocês”, disse Lula durante a cerimônia de entrega de área da União ao governo do Amapá e do Conjunto Habitacional Nelson dos Anjos.

Sua declaração surge em um momento em que o preço dos ovos de galinha está em alta, com uma caixa de 30 dúzias vendida a R$ 220,13, um aumento de 25% em relação ao ano passado.

“E agora estou criando jabuti. Tinha cinco machos e duas fêmeas. Eu achei que era muito sofrimento para as duas fêmeas. Aí arrumei mais cinco fêmeas. Os jabutis estão numa felicidade só com as jabutias. E eles botam ovo também. Qualquer dia eu vou comer um ovo de jabuti também. Porque tudo o que é ovo é igual, gente”, afirmou o presidente.

Nos requerimentos enviados à CGU e ao Ministério do Meio Ambiente, o deputado questiona a legalidade dessas práticas, alegando que ambas as espécies são protegidas por legislação ambiental. Ele solicita que seja apurada a fiscalização da criação de emas e jabutis no Palácio da Alvorada, bem como a legalidade do consumo de seus ovos.

O parlamentar também cita o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, que prevê penas e multas para a comercialização e o consumo de ovos de animais silvestres sem permissão legal. “O fato de esses animais habitarem o Palácio da Alvorada desde 1960 não os exclui das normas ambientais vigentes”, argumenta.

Lula costuma passar os finais de semana na Granja do Torto, espécie de casa de campo da Presidência da República em Brasília. Nessas visitas, o petista normalmente publica fotos com animais e plantas que são criados no local, incluindo jabutis. (Estadão Conteúdo)

Deputado aciona Controladoria-Geral da União para investigar consumo de ovos de ema e jabuti por Lula

