O deputado federal Alceu Moreira (MDB) avalia que após a vitória da oposição esta semana no Congresso, assumindo o comando da CPMI que investigará os roubos cometidos contra os aposentados do INSS, “o povo brasileiro pode dar um grande grito de vitória.”

Alceu lembrou que “à época da Lava-Jato, nós tínhamos a sensação clara de que estávamos fazendo um contrato de integridade nacional. O Brasil estava sendo passado a limpo, o ladrão estava confessando seus crimes, os corruptos estavam devolvendo o dinheiro roubado.” No entanto, segundo o deputado, “ tudo isso foi aplacado com a volta do Presidente Lula. Ele veio para cá com mala e cuia. O sistema se reorganizou. Existe gente se valendo de tecnicalidade para liberar alguém que roubou”. Ele projeta que agora, a CPI do INSS vai trazer a publico fatos que ainda não são conhecidos da população:

– Agora, vai vir a CPI do INSS. Pessoas foram roubadas, vergonhosamente roubadas, e seus processos iam ser arquivados, uma CPI “chapa-branca” ia botar tudo embaixo do tapete. Foi uma grande derrota para o Governo a instalação dessa CPI. Vamos fazer saltar aos olhos tudo isso”, afirma Alceu Moreira.

Marcel van Hatten denuncia hipocrisia da esquerda: “defendem os criminosos, e não as crianças”

O líder do Novo, deputado federal Marcel van Hatten lembrou esta semana, que “se é para dar punição aos casos de pedofilia, o que falta, muitas vezes, é polícia, é investigação, é Ministério Público”. Marcel destaca que “no caso do Hytalo Santos, – investigado por exploração e exposição de menores – houve a suspensão das suas redes pelas plataformas, mas o Judiciário mandou restituí-las. A polícia não atuou no caso como deveria. As instituições falharam, não as redes sociais.”

Marcel van Hatten denunciou a hipocrisia da esquerda, e citou vários exemplos:

– Vem aqui a Esquerda dizer que quer defender as crianças. Poupem-me desses comentários hipócritas, mentirosos! O Lula até não criou o Cadastro Nacional de Pedófilos. Até não foi criado! Quando nós aprovamos aqui a castração química de pedófilos, proposta do Deputado Ricardo Salles, a Esquerda votou contra! Quando nós, por emenda minha, propusemos e aprovamos que o percentual de cumprimento de pena em caso de crimes hediondos fosse de 80% — para mim tem que ser de 100% — para a possibilidade de progressão de regime, inclusive para pedófilos e estupradores, o PT, o PSOL, a Esquerda votou como? Contra! Então, uma hipocrisia muito grande nós vemos naqueles que defendem os criminosos, e não as crianças”, afirmou Marcel.

Candidatos à presidência do Tribunal de Justiça apresentarão suas propostas no Congresso da Ajuris

O 16º Congresso Estadual da Magistratura, promovido pela Associação dos Juízes do RS (Ajuris) em setembro no município de Garibaldi terá uma atração especial na programação. O evento abriu espaço no dia , para que os candidatos à presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, os desembargadores Eduardo Uhlein e Antonio Vinicius Amaro da Silveira apresentem apresentar suas propostas de gestão. O Congresso da Ajuris será encerrado com uma palestra do presidente do STF, ministro Luis Roberto Barroso no dia 19.

Mais saídas do PSDB rumo ao PSD

O atual diretor-geral da Secretaria Estadual de Educação, André Domingues, que coordenou o projeto Mochila Cheia, que mobilizou escolas de todo o estado com doações de material escolar para crianças carentes, se filiou ao partido do governador Eduardo Leite esta semana. A ficha foi abonada pelo chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, um dos vice-presidentes do PSD no Estado. Domingues teve atuação política em Santa Maria como vereador e secretário do Meio Ambiente no governo Jorge Pozzobom (PSDB). Ele já entregou a presidência do Instituto de Estudos políticos Teotônio Vilela, do PSDB.

Jorge Pozzobon de olho na Assembleia Legislativa

Já, o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo Jorge Pozzobon, que já foi deputado estadual, deverá ingressar no PSD a tempo de concorrer a uma cadeira na Assembleia Lwwgislativa em 2026.

Inauguração de foto mostrou prestígio do ex-secretário André Barbosa

O prefeito Sebastião Melo, o presidente do PL de Porto Alegre, deputado federal Zucco, vereadores e lideranças políticas estiveram no ato de inauguração da foto do advogado André Barbosa, no Mural dos Ex-Secretários de Administração do município. Barbosa, atual coordenador da bancada do PL na Câmara de Porto Alegre, tem sido um exímio articulador político e um facilitador do entendimento.

Portos públicos da Região Sul alcançaram um novo recorde no primeiro semestre de 2025,

Em nota enviada a esta coluna,o gabinete do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho informa que os portos públicos da Região Sul alcançaram um novo recorde no primeiro semestre de 2025, movimentando 60,3 milhões de toneladas:

“Segundo dados do Estatístico Aquaviário da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), o número representa um aumento de 4,9% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram movimentadas 57,5 milhões de toneladas.

No levantamento feito pelo Ministério de Portos e Aeroportos, o Porto de Paranaguá (PR) manteve a liderança regional, com 30,9 milhões de toneladas, seguido por Rio Grande (RS), com 14,2 milhões, e São Francisco do Sul (SC), com 8,8 milhões de toneladas.

Para o ministro Silvio Costa Filho, o resultado reforça a importância logística da Região Sul. “Nosso compromisso é ampliar ainda mais essa capacidade, com investimentos estruturantes, novos leilões e parcerias com a iniciativa privada, garantindo portos modernos, eficientes e competitivos. A Região Sul é estratégica para o agronegócio, a indústria, o comércio e para a geração de empregos e renda em todo o país”, destacou. Entre os principais produtos movimentados estão os contêineres (14,3 milhões de toneladas), a soja (12,6 milhões) e os adubos/fertilizantes (8,8 milhões), que impulsionaram a expansão do semestre.”

Flávio Pereira

@flaviorrpereira