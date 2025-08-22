Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Colunistas Felipe Martini filia-se ao Podemos e assume presidência da sigla em Canoas

Por Flavio Pereira | 22 de agosto de 2025

Vereador Hamilton Sossmeier, presidente estadual do Podemos Everton Braz, Maurício Dziedricki, Felipe Martini, deputado estadual Cláudio Branchieri, Luciano Mirales (presidente do Podemos Afro), secretário municipal Juliano Passini e o presidente municipal do Podemos em Porto Alegre, Cássio Trogildo.

Foto: Divulgação
Vereador Hamilton Sossmeier, presidente estadual do Podemos Everton Braz, Maurício Dziedricki, Felipe Martini, deputado estadual Cláudio Branchieri, Luciano Mirales (presidente do Podemos Afro), secretário municipal Juliano Passini e o presidente municipal do Podemos em Porto Alegre, Cássio Trogildo. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O advogado e empreendedor Felipe Martini oficializou, na última quarta-feira (20), sua filiação ao Podemos. Ele também assumiu a presidência municipal do partido em Canoas, movimento considerado estratégico pela direção estadual da sigla, que vem registrando crescimento expressivo: nas últimas eleições, o Podemos ampliou em quase dez vezes a presença em Câmaras Municipais no Rio Grande do Sul.

Segundo o presidente estadual Everton Braz, a escolha de Martini reforça o projeto coletivo de expansão do partido. O novo dirigente municipal foi desafiado pela cúpula do Podemos a fortalecer a legenda em Canoas, segundo maior colégio eleitoral da Região Metropolitana. A sigla declarou “total confiança” em sua capacidade de comunicação, gestão e preparo político.

Martini mantém o nome à disposição como pré-candidato a deputado estadual em 2026. Além disso, não descarta a possibilidade de disputar uma eleição majoritária em Canoas em 2028.

Com trajetória de atuação no poder público, Martini foi secretário de Desenvolvimento Econômico de Canoas em 2017, diretor executivo do Procon-RS em 2019, secretário municipal de Governança e Enfrentamento à Pandemia em 2021 e secretário de Saúde em 2023.

A filiação foi celebrada com um almoço na sede estadual do Podemos, em Porto Alegre, que reuniu lideranças como o ex-deputado federal Maurício Dziedricki, o deputado estadual Cláudio Branchieri e o vereador Hamilton Sossmeier.

