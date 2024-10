Política Deputado do partido de Bolsonaro participa de evento em apoio a candidato petista em Fortaleza

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2024

Júnior Mano (PL-CE) promoveu uma reunião de prefeitos cearenses para sinalizar apoio a Evandro Leitão (PT), que disputa o segundo turno contra o bolsonarista André Fernandes. (Foto: Reprodução)

O deputado federal Júnior Mano (PL) organizou na última quarta-feira (16) um encontro de 41 prefeitos para sinalizar apoio ao candidato do PT em Fortaleza, o presidente da Assembleia Legislativa Evandro Leitão. O partido do deputado que é correligionário do ex-presidente Jair Bolsonaro tem a candidatura do André Fernandes.

Além de gestores ligados ao deputado, participaram do encontro importantes lideranças do PT no estado como o governador Elmano de Freitas e o ministro da Educação, Camilo Santana.

Um dos interlocutores do evento é o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, que agora está sem partido, mas foi presidente estadual do PL até novembro do ano passado. Ele sempre foi aliado de Camilo Santana, mas teve que adotar uma postura menos governista no comando do partido. Entre crises, enfrentou a cassação da chapa de deputados estaduais e a expulsão de Yury do Paredão, após este posar ao lado de ministros de Lula “fazendo o L”, gesto de apoio ao presidente. Ao anunciar sua saída da sigla, Acilon Gonçalves afirmou que deixou a presidência por “divergências de entendimento com outros membros da sigla”.

Nas redes sociais, prefeitos como o de São Luís do Curu, Tiago Abreu, relatam terem sido orientados por Júnior Mano nas eleições. “Acompanhando nosso líder e amigo Júnior Mano, manifestamos apoio ao (candidato a) prefeito Evandro Leitão”, escreveu Abreu no Instagram.

Vídeos foram gravados com todos os líderes gritando frases de efeito como “Evandro eleito”.

Integrante do PL, Júnior Mano integra a ala governista do partido, que vem sendo alvo de punições internas na Câmara dos Deputados. Ele faz parte do grupo de parlamentares que foi suspenso das comissões da Casa após votar a favor da reestruturação ministerial.

Expulsão

O Partido Liberal expulsou o deputado federal Júnior Mano após ele ter participado da campanha de Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza. Leitão concorre com André Fernandes, correligionário de Júnior Mano. A informação é do jornalista Guilherme Balza, do portal g1.

Bolsonaro soube da situação na capital cearense e pediu ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para expulsar o deputado.

Júnior Mano foi o segundo deputado federal mais votado em 2022, com 216 mil votos, atrás apenas do próprio André Fernandes, que teve 229 mil votos.

