Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2024

A notificação extrajudicial foi emitida por Giuliano Manfredini, o filho de Renato Russo, que morreu em 1996. (Foto: Reprodução)

O filho de Renato Russo, Giuliano Manfredini, enviou uma notificação extrajudicial ao influenciar Pablo Marçal para que o coach não usasse a música “Que País é Esse?” em suas publicações nas redes sociais. A canção em questão foi colocada em uma publicação feita por uma conta no Instagram. A informação é da colunista da Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

O post foi feito em 7 de outubro, um dia após o ex-coach ficar de fora do segundo turno na disputa pela Prefeitura de São Paulo, em que Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) se enfrentam. Conforme a colunista, o vídeo foi publicado na conta de Marçal sem a devida autorização para o uso da música de Russo.

Na publicação, Marçal aparece como uma tarja, escrito “sistema”, tapando a boca. “Não iremos nos calar! Pra cima do sistema”, completa a legenda. O jornal procurou a assessoria de influenciador que afirmou que o perfil em questão não é do ex-candidato. Agora, a conta está fora do ar.

Apesar da declaração da equipe do ex-coach, Manfredi contesta dizendo que a conta era dele sim. “Foi derrubado como vários outros. Estamos esperando ele responder a notificação e até o momento nada”, ressaltou.

Um dia antes do pleito, no último dia 5, a Justiça Eleitoral determinou a suspensão das contas @pablomarcalporsp e @spmarcal por 48 horas, após Marçal divulgar um laudo falso sobre Boulos. O documento dizia que o político teria sido atendido na unidade do Jabaquara, em São Paulo, com um quadro de surto psicótico e que um acompanhante teria levado um exame toxicológico que apontava a presença de cocaína no sangue do deputado.

Em agosto, outra determinação judicial havia suspendido outro perfil do candidato do PRTB, em uma outra ação apresentada pelo PSB. Conforme o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o influenciador teria informado à corte que as suas contas no Instagram eram @pablomarcal1 e @pablomarcalporsp.

Manfredini afirmou à colunista que a publicação com a música de seu pai é um “insulto à memória” dele e “mais uma afronta aos direitos autorais feita pela extrema direita”. No início deste ano, o filho de Russo pediu que o TikTok derrubasse vídeos publicados por bolsonaristas que usavam a mesma canção com trilha.

O advogado do produtor musical, Leonardo Furtado, declarou que a notificação extrajudicial é uma forma de “marcar uma posição” e deixar claro que Manfredini autoriza o uso de músicas do pai em futuras publicações de Marçal.

