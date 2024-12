Colunistas Deputado Dr. Thiago Duarte identifica precariedade do sistema público para atender pacientes com doenças psíquicas

Deputado Dr. Thiago Duarte (União Brasil), coordenou o debate sobre o tema na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa

O Brasil não tem sistema público adequado em Saúde mental e necessita mudar urgente o modelo de assistência. No Rio Grande do Sul, a tendência é de piorar as doenças psíquicas após a enchente. Esses foram alguns dos resultados da audiência pública presidida pelo deputado Dr. Thiago Duarte (União Brasil), integrante da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa.

O encontro teve representantes das secretarias municipal e estadual de Saúde, da Polícia Civil, do Instituto Psiquiátrico Forense, do Hospital São Pedro e renomados psiquiatras como Antônio Geraldo, presidente da Sociedade Brasileira de Psiquiatria.

“Estamos 30 anos atrasados no atendimento em Saúde mental da rede pública. É uma idiotice acabar com hospitais psiquiátricos. E os Caps, não existe estudo que mostre a eficiência”, observou Geraldo.

O diretor do Simers, Dr. Ricardo Nogueira, criticou o desrespeito com as pessoas com doença mental. “Na pandemia de crack, fecharam vagas nos hospitais. Na Covid, aumentaram casos de depressão e ansiedade. A assistência em Saúde mental foi destruída na área pública”, destacou.

Conforme a representante da Saúde estadual, o RS possui atualmente 1.472 leitos em hospitais gerais e 632 leitos em hospitais psiquiátricos, com 224 Caps, a maior rede do país. Mas no ano passado houve uma redução de 223 leitos do setor.

O deputado Thiago Duarte ressaltou que é preciso respeitar a pessoa com transtornos, terminar com o estigma de quem precisa de tratamento adequado e não é acolhido no sistema público.

“Vamos encaminhar um pedido de providências às secretarias municipal e estadual. Queremos saber quantos leitos psiquiátricos foram reduzidos e o tempo médio de espera para internação, entre outros questionamentos”, afirmou o parlamentar.

