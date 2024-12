Colunistas Marco Peixoto vai comandar o Tribunal de Contas do Estado em 2025

Por Flavio Pereira | 5 de dezembro de 2024

Conselheiro Marco Peixoto foi reconduzido para mais um ano na presidência do TCE-RS Foto: Divulgação/Fotos: Vinicius Reis/TCE-RS Foto: Divulgação/Fotos: Vinicius Reis/TCE-RS

Em sessão plenária especial, o TCE-RS (Tribunal de Contas do Estado) deu posse na quarta-feira (04), aos integrantes da Administração 2025. O conselheiro Marco Peixoto foi reconduzido à presidência do tribunal para mais um ano de mandato.

Em seu discurso de posse, o presidente Marco Peixoto destacou o trabalho realizado pelos diretores e servidores do tribunal, lembrou o período difícil enfrentado pelo órgão durante as enchentes de maio, que afetaram o prédio-sede, e ressaltou o compromisso do TCE-RS com a orientação ao gestor público, sempre visando o benefício à sociedade gaúcha neste momento de reconstrução do Estado.

Na ocasião, também foram empossados os demais integrantes da gestão do TCE-RS, incluindo o vice-presidente Iradir Pietroski; o 2º vice-presidente Renato Luís Bordin de Azeredo; o corregedor-geral Alexandre Postal; o ouvidor Cezar Miola; além dos presidentes da 1ª e 2ª Câmaras do Tribunal de Contas, respectivamente, conselheiros Estilac Martins Rodrigues Xavier e Edson Brum.

