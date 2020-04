Colunistas Fatos históricos do dia 10 de abril

Por Efemérides | 10 de abril de 2020

(Foto: Reprodução)

Eventos

1815 – O vulcão Tambora (Indonésia) entra em erupção por três meses, matando 71 mil pessoas e afeta o clima da Terra nos dois anos seguintes.

1912 – O navio Titanic deixa o porto de Southampton (Inglaterra), rumo aos Estados Unidos, em sua primeira e única viagem.

1919 – O líder da Revolução Mexicana, Emiliano Zapata, é emboscado e morto por forças do governo.

1953 – A Warner Bros. estreia o primeiro filme 3D de um grande estúdio norte-americano, intitulado “House of Wax” (“Casa de Cera”).

1970 – Paul McCartney anuncia que está deixando os Beatles por razões pessoais e profissionais.

2019 – O projeto Event Horizon Telescope captura a primeira imagem do horizonte de eventos de um buraco negro (M87*); e Homo luzonensis é identificado como uma nova espécie no gênero Homo.

Nascimentos

1929 – Max von Sydow, ator sueco.

1932 – Omar Sharif, ator egípcio (m. 2015).

1947 – Bunny Wailer, músico jamaicano cofundador do trio The Wailers (com Bob Marley e Peter Tosh).

1952 – Steven Seagal, ator norte-americano de filmes de ação.

1959 – Gugu Liberato, apresentador de TV e empresário brasileiro.

1970 – Ricardo Macchi, ator brasileiro.

1973 – Roberto Carlos, ex-futebolista brasileiro (Palmeiras, Real Madrid e Seleção Brasileira, dentre outras equipes).

1988 – Haley Joel Osment, ator norte-americano de filmes como “Sexto Sentido” e “Inteligência Artificial”.

Falecimentos

1919 – Emiliano Zapata, revolucionário mexicano (n. 1879).

1931 – Khalil Gibran, ensaísta e filósofo libanês (n. 1883).

1962 – Stuart Sutcliffe, artista plástico e músico escocês que participou de uma das formações iniciais dos Beatles (n. 1940).

1985 – Cora Coralina, escritora e poetisa brasileira (n. 1889).

2015 – Barbara Heliodora, ensaísta, tradutora e crítica de teatro brasileira (n. 1923).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas