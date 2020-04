Colunistas Fatos históricos do dia 9 de abril

Por Efemérides | 9 de abril de 2020

(Foto: Reprodução)

Eventos

1413 — Henrique V é coroado rei da Inglaterra.

1440 — Cristóvão da Baviera é nomeado rei da Dinamarca.

1555 — O Cardeal Marcelo Cervini é eleito Papa com o nome de Marcelo II. O seu pontificado iria durar apenas 21 dias.

1782 — Guerra da Independência dos Estados Unidos: início da Batalha de Saintes.

1860 — Em sua máquina chamada fonoautógrafo, Leon Scott faz a mais antiga gravação conhecida de uma voz humana audível.

1865 — O general sulista Robert E. Lee rende-se a Ulysses S. Grant em Appomattox, pondo fim à Guerra Civil Americana.

1867 — Compra do Alasca: o Senado dos Estados Unidos ratifica o tratado com a Rússia para a compra do Alasca.

1952 — O governo de Hugo Ballivián é derrubado pela Revolução Nacional da Bolívia, iniciando um período de reforma agrária, o sufrágio universal e nacionalização das minas de estanho.

1957 — O Canal de Suez no Egito é liberado para o transporte.

1964 — Começo da vigência do Ato Institucional 1 (AI-1) na ditadura militar brasileira.

1967 — O primeiro Boeing 737 (uma série de 100) faz seu voo inaugural.

2003 — Guerra do Iraque: Saddam Hussein foge de Bagdá para o norte do país, depois ver o Exército iraquiano ser derrotado por tropas americanas e ser deposto do poder.

2017 — Acontecem os atentados no Domingo de Ramos em igrejas coptas em Tanta e Alexandria.

Nascimentos

1923 — Bruno Kiefer, compositor, musicólogo e crítico musical teuto-brasileiro (m. 1987).

1932 — Carl Perkins, músico norte-americano (m. 1998).

1933 — Jean-Paul Belmondo, ator francês.

1954 – Joyce Pascowitch, jornalista brasileira.

1970 — Chorão, músico brasileiro (m. 2013).

1971 — Jacques Villeneuve, piloto canadense de automobilismo.

1972 — Néstor Isasi, ex-futebolista paraguaio.

1973 — Bart Goor, ex-futebolista belga.

1982 — Júnior César, futebolista brasileiro.

1987 — Rômulo Neto, ator brasileiro.

1996 — Giovani Lo Celso, futebolista argentino.

1998 — Elle Fanning, atriz estadunidense.

1999 — Isaac Hempstead Wright, ator britânico.

2000 — Jackie Evancho, cantora estadunidense.

Mortes

1024 — Papa Bento VIII (n. 970).

1626 — Francis Bacon, filósofo, ensaísta e estadista inglês (n. 1561).

1933 — Sigfrid Karg-Elert, compositor alemão (n. 1877).

1936 — Ferdinand Tönnies, sociólogo alemão (n. 1855).

1999 — Ibrahim Baré Maïnassara, político e militar nigerino (n. 1949).

2002 — Pat Flaherty, automobilista norte-americano (n. 1926).

2003 — Jorge Oteiza, artista e escritor espanhol (n. 1908).

2004 — Lélia Abramo, atriz brasileira (n. 1911).

2005 — Andrea Dworkin, escritora norte-americana (n. 1946).

2008 — Daniela Klemenschits, tenista austríaca (n. 1982).

2010 — Zoltán Varga, futebolista húngaro (n. 1945).

2011 — Elpídio Reali Júnior, jornalista brasileiro (n. 1941)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas