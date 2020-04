Colunistas Fatos históricos do dia 11 de abril

Por Efemérides | 11 de abril de 2020

Eventos

1814 — O Tratado de Fontainebleau põe fim à Guerra da Sexta Coligação contra Napoleão Bonaparte, e o obriga a abdicar incondicionalmente pela primeira vez.

1888 — É inaugurado o Concertgebouw em Amsterdã (Holanda).

1919 — Fundação da Organização Internacional do Trabalho.

1945 — Segunda Guerra Mundial: as forças norte-americanas libertam o campo de concentração de Buchenwald.

1951 — Pedra de Scone, a pedra sobre a qual monarcas escoceses eram tradicionalmente coroados, é encontrada no altar da Abadia de Arbroath. Ela havia sido retirada por estudantes nacionalistas escoceses do seu lugar na Abadia de Westminster.

1963 — O papa João XXIII publica a Pacem in Terris, a primeira encíclica dirigida a todos, em vez de somente aos católicos.

1964 — O candidato de consenso Humberto Castelo Branco é eleito presidente do Brasil por uma sessão conjunta do Congresso Nacional.

1970 — Lançamento da Apollo 13.

1976 — Criação do computador pessoal Apple I.

1979 — Deposto o ditador de Uganda, Idi Amin.

2002 — Mais de 200 mil pessoas marcham em Caracas (Venezuela) em direção ao palácio presidencial de Miraflores, para exigir a renúncia do presidente Hugo Chávez. Dezenove dos manifestantes são mortos, e o ministro da Defesa, general Lucas Rincón, anuncia a renúncia de Hugo Chávez pela TV nacional; e atentado terrorista contra a sinagoga de la Ghriba na Tunísia mata 19 pessoas e fere 30.

2011 — Crise na Costa do Marfim chega ao fim, depois de meses de luta, com a prisão do ex-presidente Laurent Gbagbo.

2012 — Um sismo de magnitude 8,2 graus atinge a costa ocidental da Indonésia, próximo à província de Aceh, a uma profundidade de 16,4 quilômetros. Um tsunami atinge a ilha de Nias, na Indonésia.

Nascimentos

1862 — Emílio Ribas, médico higienista brasileiro (m. 1925).

1888 — Arnold Ulitz, escritor alemão (m. 1971).

1892 — Juó Bananère, escritor brasileiro (m. 1933).

1898 — Jerônimo Mazzarotto, bispo brasileiro (m. 1999).

1913 — Oleg Cassini, designer de moda norte-americano (m. 2006).

1931 — Johnny Sheffield, ator norte-americano (m. 2010).

1948 — Marcello Lippi, treinador de futebol italiano.

1966 — Lisa Stansfield, cantora britânica; e Zeca Baleiro, cantor e compositor brasileiro.

1968 — Pit Passarell, músico argentino.

1976 — Tcheco, futebolista brasileiro.

1981 — Alessandra Ambrósio, modelo brasileira.

1983 — Nicky Pastorelli, automobilista neerlandês.

1984 — Junior Lima, músico, cantor e compositor brasileiro; e Hernán Barcos, futebolista argentino.

1986 — Gregório Duvivier, ator brasileiro.

1987 — Joss Stone, cantora britânica.

1994 — Dakota Blue Richards, atriz britânica.

Falecimentos

1034 — Romano III Argiro, imperador bizantino (m. 968).

1607 — Bento de Góis, jesuíta e explorador português (n. 1562).

1882 — Joaquim Manuel de Macedo, escritor, teatrólogo e político brasileiro (n. 1820).

1883 — Arsênio da Silva, pintor e fotógrafo brasileiro (n. 1833).

1890 — Joseph Merrick, cidadão britânico (n. 1862).

1900 — Bezerra de Menezes, médico, escritor e político brasileiro (n. 1831).

1958 — Marcel Pilet-Golaz, político suíço (n. 1889).

1982 — Waldir Calmon, pianista brasileiro (n. 1919).

1990 — Helio Smidt, empresário brasileiro (n. 1926).

2002 — Armando Cortez, ator português (n. 1928).

2005 — László Nagy, patinador artístico húngaro (n. 1927); e Lucien Laurent, futebolista francês (n. 1907).

2007 — Kurt Vonnegut, escritor estadunidense (n. 1922); e Fabinho Mello, músico brasileiro (n. 1980).

2009 — Carlos Wilson Rocha de Queirós Campos, político brasileiro (n. 1950); Corín Tellado, escritora espanhola (n. 1927); e Jimmy Neighbour, futebolista britânico (n. 1950).

