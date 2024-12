Colunistas Em Brasília, deputado Gustavo Victorino busca apoio para indústria de Defesa

5 de dezembro de 2024

Deputado Gustavo Victorino esteve com o general Edson Pujol, em Brasília Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O deputado Gustavo Victorino esteve reunido nesta quinta-feira (05), em Brasília, com General Edson Pujol e demais representantes do Exército Brasileiro, para alinhar ações de fomento à indústria de defesa e segurança.

Na oportunidade, o parlamentar conheceu veículos e equipamentos de combate desenvolvidos com tecnologia nacional, o que considera importante para o incremento do setor produtivo do País.

Victorino participa, na capital federal, da 8ª Mostra BID Brasil- Feira Nacional de Defesa e Segurança, representando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O evento é considerado o mais importante da Base Industrial de Defesa e Segurança do país, reunindo os maiores players do mercado em inovações tecnológicas.

“Importante dialogar com o setor sobre o ambiente favorável que o Rio Grande do Sul apresenta para a instalação de indústrias de defesa e segurança, entre outros investimentos, no incentivo ao desenvolvimento tecnológico nacional e a economia gaúcha”, afirma o parlamentar.

Na Câmara Federal, Victorino esteve reunido com o deputado Luciano Zucco e demais representantes da bancada gaúcha na busca de apoio à indústria de defesa para abastecer as forças de segurança do País.

Em Brasília, deputado Gustavo Victorino busca apoio para indústria de Defesa

