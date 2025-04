Colunistas Corsan detalha operação e investimentos para deputados da Frente Parlamentar de Infraestrutura

Por Flavio Pereira | 10 de abril de 2025

Fabiano Dallazen, diretor de Relações Institucionais da Aegea, recebeu o deputado Marcus Vinicius e membros da Frente Parlamentar de Infraestrutura. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Os deputados estaduais da Frente Parlamentar de Infraestrutura conheceram ontem o Centro de Operações Integradas (COI) da Corsan, na sede da companhia, no centro de Porto Alegre. A visita ao “coração” da operação impressionou os parlamentares, pelo nível de tecnologia utilizado para monitorar o abastecimento de água de cada município do Rio Grande do Sul atendido pela Corsan.

O presidente da Frente Parlamentar, deputado Marcus Vinicius (PP), ao lado de integrantes do grupo parlamentar, conheceram detalhes do plano que prevê R$ 15 bilhões em investimentos até 2033 para a ampliação do esgotamento sanitário e no enfrentamento de desafios históricos como as redes antigas e a perda de água. O plano foi detalhado pela diretora-presidente da Corsan, Samanta Takimi, ao lado do diretor de Operações, José João de Jesus da Fonseca.

Grupo parlamentar acompanha investimentos e qualificação do serviço

Para o presidente da Frente Parlamentar de Infraestrutura, deputado Marcus Vinicius (PP), o papel do grupo parlamentar, é acompanhar os investimentos empregados e a qualificação de um serviço vital para a saúde da população e para o desenvolvimento das comunidades.

“A Frente está realizando levantamentos, e irá fazer visitas às regiões para, com fiscalização, garantir que o processo do Novo Marco do Saneamento ocorra de forma eficiente. Queremos, de forma transparente com a empresa, encaminhar as demandas e cobrar soluções para os desafios enfrentados nesse período de transição”, ressaltou.

Durante o encontro com os deputados, Fabiano Dallazen diretor de Relações Institucionais da Aegea — controladora da Corsan — reiterou o compromisso com a transparência, o aprimoramento constante e o diálogo institucional. Também participaram da visita os deputados Felipe Camozzato (Novo), Guilherme Pasin (PP), Joel Wihelm (PP) e representantes de gabinetes de oito bancadas estaduais que integram a frente.

MDB valorizando seus suplentes

Com metade da bancada estadual de seis deputados integrada por suplentes, o MDB dá exemplo de valorização dos quadros que disputaram as eleições proporcionais. O tamanho da bancada é resultado da soma dos votos dados a todos os candidatos.

O sistema proporcional: a soma dos votos determina o número de vagas

No sistema proporcional, explica o site oficial do Tribunal Superior Eleitoral, não se considera apenas a votação nominal (individual) do candidato ou candidata, mas também o total de votos dados ao partido ou federação (as federações são consideradas como um só partido político). O objetivo desse sistema é fortalecer os partidos políticos. Isso porque todos os votos do partido ou federação são somados, e as vagas em disputa são distribuídas de acordo com os cálculos de quociente eleitoral, e quociente partidário.

Cardeal Jaime Spengler alerta para o crescimento do crime organizado

Ao receber ontem na Assembleia Legislativa a Medalha do Mérito Farroupilha, indicação do deputado Jefferson Fernandes (PT), o Cardeal Dom Jaime Spengler – nomeado ao cardinalato no dia 6 de outubro de 2024 e empossado como Cardeal em 7 de dezembro pelo Papa Francisco – em seu discurso de agradecimentos, destacou a importância do cuidado às pessoas e ao meio ambiente, mas principalmente, fez um alerta:

“A necessidade da sociedade enfrentar o crime organizado, que hoje está se fortalecendo, e se tornando um estado dentro do próprio estado.”

A PEC da Segurança tira autonomia dos governadores

A advertência do Cardeal Jaime Spengler se dá no momento em que o Congresso discute a polêmica PEC da Segurança Pública. Especialistas na área da segurança apontam muitas fragilidades na proposta, mas em especial, o fato de que essa proposta inibe a ação das polícias ao tirar centralizar as ações no Ministério da Justiça e da Segurança, tirando a autonomia dos governadores, e facilitando a atividade de crime organizado.

Líder da oposição diz que escândalo dos contratos da OEI pode ser maior que o Petrolão

O líder da oposição na Câmara, deputado federal Luciano Zucco (PL) disse ontem ter certeza de que o escândalo dos contratos gigantescos do Governo Federal com a entidade internacional chamada Organização dos Estados Ibero-Americanos — OEI, todos sem licitação, já supera o caso do Petrolão. Segundo Zucco, a investigação que vem sendo publicada pelo Estadão, aponta que a OEI estaria agindo apenas como intermediária. Ela recebe uma taxa de administração de até 10%.

A investigação sugere uma possível participação direta do Presidente Lula, destaca o líder da oposição, “pois foi Lula quem assinou os decretos que abriram caminho para essas contratações sem o devido controle. Além disso, há indícios graves envolvendo a Primeira-Dama, que ocupa um cargo próprio, onde? Onde ela ocupa o cargo próprio? Na OEI. E, ao mesmo tempo, circula livremente pelo Governo, levantando suspeitas de tráfico de influência”, afirma.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

